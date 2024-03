Galéria Jána Koniarka v Trnave otvára opäť dve výstavy naraz

Trnava 20. marca (TASR) - Po tom, ako v uplynulom týždni otvorila trnavská Galéria Jána Koniarka (GJK) naraz dve výstavy v Synagóge - Centre súčasného umenia, zvolila na stredu rovnaký postup pre výstavné priestory v Koppelovej vile. Popri tom, ako hostí prvýkrát na Slovensku výstavu diel laureátov medzinárodnej umeleckej súťaže Strabag Artaward International (SAI), predstavuje sa aj ukrajinský umelec žijúci v Banskej Bystrici Vlad Yurashko. Informuje o tom GJK.



"Výstava Raumplan k 15 rokom SAI predstavuje výtvarníkov, ktorí, každý svojím vlastným spôsobom, po získaní ocenenia odštartovali veľmi impozantnú medzinárodnú kariéru. Ich pôvod je rovnako rôznorodý ako ich umenie," uviedol kurátor výstavy, riaditeľ GJK Vladimír Beskid. Na výstave sa predstavujú z Fínska, Ghany, Talianska, Rakúska, Pakistanu, Poľska, Ruska, Švajčiarska, Slovenska a Maďarska, ako Boafo Amoako, Andreas Werner, Jochen Höller, Ján Vasilko, Svätopluk Mikyta či Verena Dengler. Umelecké fórum, ktoré dáva príležitosť mladým umelcom do 40 rokov, bolo založené s cieľom podporovať umenie a vytvoriť zbierku obrazov, ktoré by skrášľovali steny firemných administratívnych budov namiesto fotografií zo stavieb a výkresov. Vďaka tomu vznikla v roku 1994 myšlienka udeľovania cien mladej generácii výtvarných umelcov. Súťaž má od roku 2009 medzinárodný charakter a vyhlasuje sa vo viacerých krajinách.



Prezentácia diel Vlada Yurashka má názov Spravodlivosť víťazí. Autor vo svojej sérii diel hovorí o svete udalostí, ktoré navždy zostanú súčasťou ľudskej pamäti. "Pripomína význam traumy, chimérické formovanie spomienok zachytáva v tých najčistejších farbách, čím kompenzuje sociálne a politické napätie, ktoré v spoločnosti neustále narastá," uviedol Beskid. Výstava je podľa jeho slov prezentovaná v podobe knihy Azilant (2016 - 2018), ktorá sa odvíja ako film natočený po tom, ako obraz ukazuje príbehy emigrantov na gumených člnoch, vojakov, pamätníkov, politikov a podobne.



Obe prezentácie potrvajú do 1. mája.