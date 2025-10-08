< sekcia Regióny
Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorila dve nové výstavy
Výstava Teória roja je uvedená v hlavných reprezentačných priestoroch Koppelovej vily.
Autor TASR
Trnava 8. októbra (TASR) – Galéria Jána Koniarka v Trnave sprístupnila v závere septembra v priestoroch Koppelovej vily dve nové výstavy. V jednom prípade ide o kurátorský koncept Lýdie Pribišovej s názvom Teória roja. Druhá výstava sa volá Aktíva odolností a pracuje s najnovšími akvizíciami galérie. Verejnosť ich môže navštíviť do 30. novembra. TASR to uviedol riaditeľ galérie Adrián Kobetič.
Výstava Teória roja je uvedená v hlavných reprezentačných priestoroch Koppelovej vily. „Z pohľadu mediálneho charakteru je veľmi rôznorodá. Nájdeme v nej priestorové objekty, ale aj grafiky, maľby, diela tzv. nových médií,“ priblížil pre TASR. Výstava pracuje s konceptom správania v roji u rôznych zvierat v porovnaní s kolektívnym správaním človeka.
Druhá výstava v prístavbe Koppelovej vily pracuje s najnovšími akvizíciami galérie. „Ide o diela, ktoré boli zakúpené s podporou Fondu na podporu umenia. Boli to akvizície, ktoré prešli veľmi náročným procesom výberu, aby mohli byť zaradené do zbierok našej galérie,“ podotkol Kobetič. Názov výstavy podľa jeho slov reflektuje rôzne pohľady na ľudský aktivizmus a spoločenské apely v rovine ochrany prírody, architektonicko-kultúrneho dedičstva a ochrany inštitucionálneho správania nielen umeleckých inštitúcií.
Už vo štvrtok 9. októbra uvedie galéria ďalšie dve výstavy. Tentokrát v priestoroch Synagógy - Centra súčasného umenia. Prvou bude autorské dielo srbsko-slovenského maliara Jána Triašku s názvom Totem. „Autor vytvára obrovské totemické objekty z malieb, venuje sa najmä téme nacionalizmu, radikálneho správania v rámci našich kultúrnych okruhov a zároveň zneužívaniu národných symbolov a pronárodných tendencií na vyvolávanie spoločenskej agresivity alebo radikalizácie,“ ozrejmil Kobetič.
Vo vežiach synagógy uvedie galéria výstavu Velata od Lucie Čarneckej. „Bude mimoriadne zaujímavá z pohľadu nových médií, multimediality, projekcie a využívania technológií. Tieto dlhodobo vtláča do špecifického, digitálne-sochárskeho prístupu,“ podotkol.
