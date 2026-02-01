< sekcia Regióny
Galéria Jána Koniarka v Trnave otvorila výstavný rok novými výstavami
Výstava Tamása Kaszása s názvom Home Made Homes je podľa Pribišovej úvahou o tom, aké by to bolo, keby si boli ľudia schopní postaviť svoje príbytky sami, tak ako kedysi.
Autor TASR
Trnava 1. februára (TASR) - Galéria Jána Koniarka (GJK) v Trnave otvorila výstavný rok 2026 novými výstavami Všetko sa rozpadá, všetko sa skladá a Home Made Homes. Ich vernisáž sa uskutočnila vo štvrtok (29. 1.) v priestoroch Synagógy - Centra súčasného umenia.
Autorom prvého projektu je Michal „Mižu“ Mitro. Táto inštalácia vo vežiach synagógy esteticky vychádza z algoritmického kombinovania emotikonov. „Prišlo mi zaujímavé, ako si technické riešenie neláme hlavu s racionalitou a zmysluplnosťou,“ ozrejmil.
Mitro podľa kurátorky výstavy Lýdie Pribišovej dlhodobo pracuje s formátmi, ktoré oscilujú medzi starostlivosťou a kontrolou, úľavou a produktivitou, komunitným zdieľaním a technologickým sprostredkovaním skúsenosti.
„Jeho inštalácia neponúka terapiu v zmysle nápravy, ale skôr mapuje podmienky, v ktorých sa potreba terapie stáva štrukturálnym symptómom,“ priblížila. Textilné objekty vytvorené prostredníctvom ručného, no čiastočne automatizovaného „tuftovania“ vstupujú do dialógu s otázkami remesla a algoritmickej estetiky.
Výstava Tamása Kaszása s názvom Home Made Homes je podľa Pribišovej úvahou o tom, aké by to bolo, keby si boli ľudia schopní postaviť svoje príbytky sami, tak ako kedysi. „Nájdeme tu rôzne modely spontánnej architektúry, rôzne chatrče, modely, jurty. Táto téma je veľmi aktuálna aj preto, že je čas rôznych kríz. Či už sociálnych, environmentálnych,“ podotkla.
