Galéria Kolomana Sokola opäť otvorila brány verejnosti

Liptovský Mikuláš 4. novembra (TASR) – Galéria Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši je od tohto týždňa znovu otvorená pre verejnosť. Návštevníkom ponúka výstavu Foodprint, ktorú pripravila ešte začiatkom októbra, no z dôvodu protipandemických opatrení si ju vtedy stihlo pozrieť len málo ľudí. Správcovská Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa o tom informuje na sociálnej sieti.



Foodprint je spoločný projekt Katedry dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene a zahraničných partnerov - Ateliéru produktového designu a Ateliéru digitálního designu Univerzity Tomáše Bati v Zlíne, univerzity Taipei Tech z Taiwanu a Universidade do Algarve z Portugalska. "Ide o medzinárodný dizajnérsky projekt, ktorý reaguje na čoraz aktuálnejšiu problematiku udržateľnosti," približuje galéria.



Projekt chce reagovať na neukončenosť, cyklickosť ľudského vzťahu k jedlu. "Ide o viac než len o jedlo samotné. Je to proces. Od výroby, balenia, konzumácie až po recykláciu. Proces, ktorý nás môže inšpirovať a zároveň nás núti zamyslieť sa. Téma jedla otvára mnohé otázky a dizajn hľadá odpovede," píše galéria na sociálnej sieti.



Výstava, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, prezentuje viac ako 50 dizajnérskych riešení.