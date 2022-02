Galéria M. A. Bazovského si pripomína 53. výročie svojho založenia

Trenčín 5. februára (TASR) - Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne si v sobotu pripomenula 53. výročie svojho založenia. Po dvoch rokoch, keď musela podujatie pre pandémiu nového koronavírusu presunúť do online priestoru, mohla svoje "narodeniny" osláviť priamo s návštevníkmi. Pripravila pre nich komentované prehliadky i hry.



"Už tradične sme pripravili podujatie, ktoré je venované hlavne rodinám s deťmi. Môžu prísť, pozrieť si aktuálne výstavy, vyskúšať si rôzne tvorivé dielne a rôzne hravé aktivity," povedala pre TASR riaditeľka trenčianskej galérie Barbora Petríková.



Galéria podľa nej oslavuje 53. narodeniny a podujatie, v rámci ktorého si pripomína výročia, pripravila už po piaty raz. "Tešíme sa, že tento rok sme mohli návštevníkov privítať fyzicky, i keď s nejakými opatreniami, pretože posledné dva roky toto podujatie bolo online," podotkla.



Narodeninové podujatie navštívila i adeptka na umelkyňu Barbora spolu so svojím kamarátom. "Pôvodne sme mali ísť niekam von, no mám rada umenie a mamina mi poslala, že galéria má otvorené a je do nej voľný vstup, preto som si povedala, prečo nejsť," priblížila Barbora. Mladé dievča sa podľa svojich slov snaží dostať na strednú umeleckú školu, ide tak podľa nej o spojenie užitočného s príjemným.



"Súčasťou podujatia bude i uvedenie do života publikácie, ktorá je určená pre deti. Volá sa Hry s umením. Ide už o štvrté vydanie a bude venované tvorbe a dielu Miloša Alexandra Bazovského," dodala Petríková.



Vznik trenčianskej kultúrnej inštitúcie sa datuje do roku 1969, teda rok po smrti Bazovského. Pozornosť upriamuje v prevažnej miere do oblasti budovania zbierkového fondu. Sústreďuje sa na výtvarné umenie 20. a 21. storočia, výtvarných umelcov trenčianskeho regiónu a v neposlednom rade aj na dielo Bazovského. Okrem výtvarného umenia tam priestor dostávajú aj hudba, umelecké slovo či film.