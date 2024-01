Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne vyhlásila krajskú výtvarnú súťaž

Trenčín 6. januára (TASR) - Človek, život na dedine a slovenská krajina v obrazoch M. A. Bazovského je témou krajskej výtvarnej súťaže. Vyhlásila ju Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne. Informovala o tom galéria.



"Súťaž je vypísaná v šiestich kategóriách. Jej poslaním je podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby," uviedla galéria.



Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2. Škola môže zaslať maximálne desať prác z jednej kategórie. Organizátori budú hodnotiť len práce jednotlivcov, jeden autor môže zaslať maximálne jednu prácu. Naopak, hodnotiť nebudú priestorové práce z dôvodu obmedzených možností pri ich vystavovaní.



Výsledky súťaže zverejnia organizátori na svojich weboch. Výstavu ocenených a vybraných prác inštalujú v priestoroch Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.



Práce je potrebné doručiť najneskôr do 10. februára do Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne.