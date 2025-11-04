< sekcia Regióny
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne predstaví dielo Rudolfa Uhra
Výstava STOPY priblíži dielo Rudolfa Uhra netradičným spôsobom - ako pohľad do Uhrovho ateliéru a tvorivého procesu, zachyteného v jeho pozostalosti.
Autor TASR
Trenčín 4. novembra (TASR) - Galéria Miloša Alexandra Bazovského (GMAB) v Trenčíne predstaví tvorbu Rudolfa Uhra. Výstava STOPY ponúkne ikonické aj doteraz nevystavené diela zakladateľskej osobnosti moderného sochárstva, návštevníci si ju v priestoroch galérie budú môcť pozrieť od štvrtka (6. 11.) do 18. januára 2026. TASR o tom v utorok informovala riaditeľka GMAB Barbora Petríková.
Výstava STOPY priblíži dielo Rudolfa Uhra netradičným spôsobom - ako pohľad do Uhrovho ateliéru a tvorivého procesu, zachyteného v jeho pozostalosti. Tú dnes spravuje umelcov vnuk Lukáš Uher v zbierke Uher a Uher. „Výstava ukáže Uhra ako tvorcu, ktorého dielo presahuje hranice Slovenska a má miesto aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Návštevníci uvidia ikonické aj menej známe, niektoré dosiaľ nevystavené diela z rôznych období jeho tvorby. Sochy, kresby, maľby aj keramiku,“ načrtla historička umenia a kurátorka, spoluautorka monografie Rudolfa Uhra a autorka výstavy súborného diela umelca Katarína Bajcurová.
Rudolf Uher bol pôvodne učiteľ, neskôr sochár, ktorý po druhej svetovej vojne priniesol na Slovensko moderné umelecké prístupy inšpirované Parížom i tvorbou Brâncuiho a Zadkina. Jeho tvorba prešla od expresívnych figúr k abstraktným, archetypálnym tvarom, ktoré vyjadrujú krajinu, pôvod a hlboké ľudské príbehy.
„Uhrove diela prezentovali na top svetových podujatiach ako Bienále v Benátkach (1966), EXPO Montreal (1967) a EXPO Osaka (1970), vytváral veľkorozmerné exteriérové diela v Európe, USA aj Japonsku. Napriek uznaniu v medzinárodnom prostredí bol jeho tvorivý rozlet v 70. rokoch prerušený politickými zásahmi. Vytvorená aj odstránená bola verejná plastika na bratislavskom Štrkovci. Napriek zdravotným i spoločenským prekážkam tvoril až do konca života,“ spomenula Petríková.
Podujatie je súčasťou projektu S koreňmi v Trenčíne, ktorý patrí do programu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V troch trenčianskych galériách - GAMB, Novej vlne a FOR MAAT sa návštevníci a návštevníčky stretávajú so známymi menami slovenskej moderny aj súčasnými mladými umelcami a umelkyňami. „Trenčín a jeho región boli a sú dôležitým podhubím vizuálneho umenia na Slovensku. Mnohí umelci a umelkyne, ktorí odtiaľto pochádzajú, sa dokázali výrazne presadiť na domácej aj medzinárodnej scéne,” vysvetlila hlavná dramaturgička Trenčín 2026 Mária Janušová.
Projekt S koreňmi v Trenčíne na tento fakt podľa nej poukazuje, zviditeľňuje silné tvorivé zázemie regiónu, prepája minulosť so súčasnosťou a ukazuje, že miestna umelecká scéna má trvalý vplyv a potenciál inšpirovať nové generácie.
V rámci projektu S koreňmi v Trenčíne túto jeseň už ľudia videli Priezory Juraja Tomana a čaká na nich i retrospektívna výstava Igora Kalného, Nevidím to ružovo Lucie Fabovej a tvorba Jany Gombikovej. „Hlavným ťahákom roka 2026 bude výstava renomovanej umelkyne Denisy Lehockej, ale čaká nás aj tvorba mladších intermediálnych umelkýň - Trenčianky Gabriely Zigovej a Kataríny Poliačikovej zo Starej Turej,“ dodala Petríková.
