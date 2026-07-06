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Galéria mesta Bratislavy obnovila nádvorie Mirbachovho paláca
Súčasťou projektu boli tiež bezbariérové riešenia. Pribudla i reliéfna orientačná mapa, vodiace línie, navigačný systém a zvukové majáky pre osoby so zrakovým znevýhodnením.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Galéria mesta Bratislavy (GMB) obnovila nádvorie Mirbachovho paláca, jednej z najvýznamnejších rokokových pamiatok v hlavnom meste. Išlo najmä o obnovu vnútornej fasády vrátane obnovy 22 historických okien, rovnako sa práce týkali aj obnovy sokla či architektonických detailov. Oprávnené výdavky projektu predstavujú 532.683 eur, financované boli aj z eurofondov. TASR o tom informovali z GMB.
„Našou ambíciou je, aby Mirbachov palác zostal nielen vzácnou historickou pamiatkou, ale aj otvoreným a dostupným miestom pre všetkých. Obnova nádvoria spája rešpekt k historickému dedičstvu s potrebami návštevníkov,“ skonštatovala riaditeľka GMB Katarína Trnovská.
Súčasťou projektu boli tiež bezbariérové riešenia. Pribudla i reliéfna orientačná mapa, vodiace línie, navigačný systém a zvukové majáky pre osoby so zrakovým znevýhodnením. Pre návštevníkov so sluchovým postihnutím sú k dispozícii indukčné slučky, obsah prístupný prostredníctvom videí v slovenskom posunkovom jazyku a ďalšie podporné prvky.
Mirbachov palác vrátane nádvoria prešiel rozsiahlou obnovou a adaptáciou pre potreby galérie v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou. Nádvorie slúži ako verejný priestor pre oddych, kultúrne podujatia či vzdelávacie aktivity.
„Našou ambíciou je, aby Mirbachov palác zostal nielen vzácnou historickou pamiatkou, ale aj otvoreným a dostupným miestom pre všetkých. Obnova nádvoria spája rešpekt k historickému dedičstvu s potrebami návštevníkov,“ skonštatovala riaditeľka GMB Katarína Trnovská.
Súčasťou projektu boli tiež bezbariérové riešenia. Pribudla i reliéfna orientačná mapa, vodiace línie, navigačný systém a zvukové majáky pre osoby so zrakovým znevýhodnením. Pre návštevníkov so sluchovým postihnutím sú k dispozícii indukčné slučky, obsah prístupný prostredníctvom videí v slovenskom posunkovom jazyku a ďalšie podporné prvky.
Mirbachov palác vrátane nádvoria prešiel rozsiahlou obnovou a adaptáciou pre potreby galérie v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou. Nádvorie slúži ako verejný priestor pre oddych, kultúrne podujatia či vzdelávacie aktivity.