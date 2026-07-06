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Galéria mesta Bratislavy obnovila nádvorie Mirbachovho paláca

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Mirbachov palác. Foto: facebook

Súčasťou projektu boli tiež bezbariérové riešenia. Pribudla i reliéfna orientačná mapa, vodiace línie, navigačný systém a zvukové majáky pre osoby so zrakovým znevýhodnením.

Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Galéria mesta Bratislavy (GMB) obnovila nádvorie Mirbachovho paláca, jednej z najvýznamnejších rokokových pamiatok v hlavnom meste. Išlo najmä o obnovu vnútornej fasády vrátane obnovy 22 historických okien, rovnako sa práce týkali aj obnovy sokla či architektonických detailov. Oprávnené výdavky projektu predstavujú 532.683 eur, financované boli aj z eurofondov. TASR o tom informovali z GMB.

„Našou ambíciou je, aby Mirbachov palác zostal nielen vzácnou historickou pamiatkou, ale aj otvoreným a dostupným miestom pre všetkých. Obnova nádvoria spája rešpekt k historickému dedičstvu s potrebami návštevníkov,“ skonštatovala riaditeľka GMB Katarína Trnovská.

Súčasťou projektu boli tiež bezbariérové riešenia. Pribudla i reliéfna orientačná mapa, vodiace línie, navigačný systém a zvukové majáky pre osoby so zrakovým znevýhodnením. Pre návštevníkov so sluchovým postihnutím sú k dispozícii indukčné slučky, obsah prístupný prostredníctvom videí v slovenskom posunkovom jazyku a ďalšie podporné prvky.

Mirbachov palác vrátane nádvoria prešiel rozsiahlou obnovou a adaptáciou pre potreby galérie v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou. Nádvorie slúži ako verejný priestor pre oddych, kultúrne podujatia či vzdelávacie aktivity.
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