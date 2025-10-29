< sekcia Regióny
Galéria Nedbalka predstavuje dielo Petra Júliusa Kerna
Kernova tvorba zahŕňa krajiny, portréty, figurálne motívy aj zátišia, čo svedčí o jeho všestrannosti.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Peter Július Kern - maliar Liptova je názov výstavy, ktorú otvorili v utorok (28. 10.) v bratislavskej Galérii Nedbalka. Prezentuje dielo výraznej osobnosti slovenského výtvarného umenia začiatku 20. storočia.
„Patril k prvej generácii výtvarníkov, ktorí na Slovensku výtvarnú scénu formovali ešte pred prvou svetovou vojnou,“ uvádza galéria k umelcovi, ktorý sa vo svojej tvorbe inšpiroval predovšetkým milovanou krajinou rodného Liptova. „Nevnímal ju len vizuálne, ale i citovo a jeho diela odzrkadľujú hlboký vzťah k rodnému kraju,“ poznamenáva galéria.
Kernova tvorba zahŕňa krajiny, portréty, figurálne motívy aj zátišia, čo svedčí o jeho všestrannosti. „Formálne je rozporuplná - na jednej strane realistická a konzervatívna, s dôrazom na obsah, vnútorný zmysel a emóciu, na druhej strane s badateľnými vplyvmi modernizmu, zjednodušeným tvaroslovím a dôrazom na atmosféru,“ približuje kurátorka výstavy Alexandra Kočišková s tým, že Kern uprednostňoval malé formáty, čo mu umožňovalo intímnejší prístup k téme, ale v ranejšom období experimentoval aj s väčšími plátnami. „V jeho tvorbe badať predovšetkým vplyv impresionizmu, secesie a symbolizmu. Neskôr sa jeho štýl ustálil, no zachoval si umeleckú hĺbku,“ vysvetlila.
Galéria pripomína, že P. J. Kern patrí k jedným z prvých výtvarníkov, ktorí ovplyvnili nielen umeleckú tvorbu na Slovensku, ale aj samotné dianie na výtvarnej scéne. „Svojimi aktivitami prispel k rozvoju výtvarného života u nás a hoci sa jeho tvorba môže na prvý pohľad javiť ako konzervatívna, aj v jeho dielach sa objavujú vplyvy nastupujúcej moderny. Nikdy sa však neupriamoval na formálnu hru prvkov. Podstata jeho diel spočíva v ich hĺbke. Jeho cieľom bolo zachytiť podstatu zobrazovaného, pričom dôležitú úlohu zohrával emocionálny charakter diel,“ ozrejmila Kočišková.
Kernova činnosť podľa jej slov zasiahla vnímanie umenia mladšej generácie autorov. „Hoci sa môže zdať, že s ňou bol v rozpore, išlo mu skôr o to, aby mladí umelci nepodľahli formalistickej maniere, ale hlbšie sa zamysleli nad podstatou umenia,“ uzavrela.
Výstava potrvá do 25. januára 2026.
„Patril k prvej generácii výtvarníkov, ktorí na Slovensku výtvarnú scénu formovali ešte pred prvou svetovou vojnou,“ uvádza galéria k umelcovi, ktorý sa vo svojej tvorbe inšpiroval predovšetkým milovanou krajinou rodného Liptova. „Nevnímal ju len vizuálne, ale i citovo a jeho diela odzrkadľujú hlboký vzťah k rodnému kraju,“ poznamenáva galéria.
Kernova tvorba zahŕňa krajiny, portréty, figurálne motívy aj zátišia, čo svedčí o jeho všestrannosti. „Formálne je rozporuplná - na jednej strane realistická a konzervatívna, s dôrazom na obsah, vnútorný zmysel a emóciu, na druhej strane s badateľnými vplyvmi modernizmu, zjednodušeným tvaroslovím a dôrazom na atmosféru,“ približuje kurátorka výstavy Alexandra Kočišková s tým, že Kern uprednostňoval malé formáty, čo mu umožňovalo intímnejší prístup k téme, ale v ranejšom období experimentoval aj s väčšími plátnami. „V jeho tvorbe badať predovšetkým vplyv impresionizmu, secesie a symbolizmu. Neskôr sa jeho štýl ustálil, no zachoval si umeleckú hĺbku,“ vysvetlila.
Galéria pripomína, že P. J. Kern patrí k jedným z prvých výtvarníkov, ktorí ovplyvnili nielen umeleckú tvorbu na Slovensku, ale aj samotné dianie na výtvarnej scéne. „Svojimi aktivitami prispel k rozvoju výtvarného života u nás a hoci sa jeho tvorba môže na prvý pohľad javiť ako konzervatívna, aj v jeho dielach sa objavujú vplyvy nastupujúcej moderny. Nikdy sa však neupriamoval na formálnu hru prvkov. Podstata jeho diel spočíva v ich hĺbke. Jeho cieľom bolo zachytiť podstatu zobrazovaného, pričom dôležitú úlohu zohrával emocionálny charakter diel,“ ozrejmila Kočišková.
Kernova činnosť podľa jej slov zasiahla vnímanie umenia mladšej generácie autorov. „Hoci sa môže zdať, že s ňou bol v rozpore, išlo mu skôr o to, aby mladí umelci nepodľahli formalistickej maniere, ale hlbšie sa zamysleli nad podstatou umenia,“ uzavrela.
Výstava potrvá do 25. januára 2026.