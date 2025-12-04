< sekcia Regióny
Galéria poštových známok v Bratislave predstaví vianočnú výstavu
Znovuotvorená galéria ponúka návštevníkom vďaka krátkemu dokumentu aj možnosť spoznať proces vzniku poštovej známky od prvotného návrhu až po finálny produkt.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Slovenská pošta po čiastočnej renovácii opätovne otvára svoju Galériu poštových známok v centre Bratislavy. Jej výsledkom je moderný výstavný priestor s predajňou Poštovej filatelistickej služby (POFIS) a novou výstavou „Vianoce a Vianočná pošta na poštových známkach“, ktorá predstavuje najkrajšie vianočné motívy zo slovenskej známkovej tvorby. TASR o tom informoval Michal Petro zo Slovenskej pošty.
Znovuotvorená galéria ponúka návštevníkom vďaka krátkemu dokumentu aj možnosť spoznať proces vzniku poštovej známky od prvotného návrhu až po finálny produkt. Jej súčasťou je po novom aj predajňa známkovej tvorby POFIS so širokým výberom poštových známok filatelistických produktov.
„Galéria poštových známok má ambíciu stať sa novým kultúrnym priestorom v Bratislave, kde sa stretáva história s moderným dizajnom a kde sa poštová známka predstavuje ako malé umelecké dielo s veľkým príbehom. Na jednom mieste ponúkneme návštevníkom kultúrny zážitok v podobe tematických výstav a stálej expozície, informácie a zaujímavosti z pozadia slovenskej známkovej tvorby, a zároveň možnosť zakúpiť si poštové známky z bohatej tvorby. Galéria bude prostredníctvom tematických výstav prinášať atraktívny obsah a predstavovať bohaté dedičstvo poštových artefaktov Slovenska,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Prvou tematickou výstavou, ktorú galéria uvádza, je expozícia „Vianoce a Vianočná pošta na poštových známkach“. Pre verejnosť bude sprístupnená do 1. marca 2026. Približuje umelecké zobrazenia Vianoc na poštových známkach naprieč rokmi a ukazuje, ako sa menil pohľad na vianočné motívy v slovenskej známkovej tvorbe. Súčasťou výstavy sú originálne výtvarné návrhy, skice a farebné podklady, ale aj produktové materiály súvisiace s vydaniami vianočných známok. Výstava priblíži aj Vianočnú poštu.
V galérii je k dispozícii aj stála expozícia venovaná histórii slovenskej známkovej tvorby a kľúčovým osobnostiam, ktoré formovali jej výtvarnú identitu. Návštevníci v rámci stálej expozície môžu vidieť návrhy poštových známok a ukážky technologických postupov.
Galéria je otvorená bezplatne pre všetkých návštevníkov počas celého týždňa, a to v pondelok až piatok od 9.00 do 17.00 h, v sobotu a v nedeľu od 10.00 do 17.00 h.
