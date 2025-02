Galéria Regionart v Prievidzi vystavuje práce výtvarníkov z regiónu

Prievidza 7. februára (TASR) - Tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Prievidza približuje nová výstava Výtvarné spektrum 2025 v galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. Najlepšie práce z regionálneho kola postupovej súťaže si tam návštevníci môžu pozrieť do 7. marca. TASR o tom informovala Jana Zubajová z RKC v Prievidzi.



Návštevníci v galérii uvidia najlepšie práce amatérskych výtvarníkov regiónu, ktoré vznikli od roku 2021 až po začiatok tohto roka. "Výstava tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza je regionálnym kolom súťaže Výtvarné spektrum - 62. ročníka celoštátnej postupovej súťaže výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorej vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR," pripomenula Zubajová.



Súťaž podľa nej poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a ako vrcholné podujatie svojho druhu vyhľadáva nové výrazné talenty.



RKC počas vernisáže 5. februára ocenilo i najlepšie diela tejto súťažnej výstavy, ktoré postupujú do krajského kola do Trenčína. Zároveň porota absolvovala konzultácie s autormi, ktoré majú podporiť zvyšovanie úrovne amatérskych výtvarníkov.