Galéria Regionart vystavuje diela amatérskych fotografov

Prievidza 22. apríla (TASR) - Výber z najlepších snímok z postupovej regionálnej súťaže amatérskej fotografie Prizma 2021 ponúka nová výstava v Galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi. Diela neprofesionálnych fotografov si tam záujemcovia môžu pozrieť od štvrtka. TASR o tom informovala Jana Hvojniková z RKC v Prievidzi.



Do súťaže, ktorá nie je tematicky zameraná, sa zapojilo 47 autorov, ktorí prihlásili celkovo 204 fotografií. Snímky hodnotila odborná porota zložená z fotoreportéra TASR Radovana Stoklasu, fotografa Karola Kobellu a novinára, publicistu a fotografa Pavla Remiaša.



"Aj napriek neľahkej situácii v uplynulom pandemickom roku by som sa chcel poďakovať všetkým autorom, ktorí poslali svoje príspevky. Opäť potvrdili, že Prievidza má silné fotografické korene, čo bolo vidieť na kvalite a množstve prihlásených príspevkov. Verím, že mnohé z nich zabodujú v ďalších kolách súťaže," skonštatoval Stoklasa.



Ako fotoreportéra ho však podľa jeho slov mrzí, že iba málo z fotografov reflektovalo na pandemické obdobie a radšej načreli do svojich archívov a oprášili staré fotografie. Naopak, potešil ho stúpajúci záujem o kategórie cyklov a čiernobielu fotografiu.



Najlepšie snímky si návštevníci budú môcť pozrieť v galérii do 12. mája.