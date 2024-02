Galéria Topoľčany ponúka výstavu Come rain or come shine

Topoľčany 1. februára (TASR) - Galéria Topoľčany sprístupnila výstavu s názvom Come rain or come shine. Svoje výtvarné diela na nej prezentujú Mária Zuberéniová a Kateřina Kocourková.



Zuberéniová pracuje vo svojej tvorbe často s autobiografickým rozprávaním. "Vo svojich maľbách zhmotňuje vlastné frustrácie a problémy, ale aj radosti, fantázie či slasti každej ženy, ktoré sa snaží vyriešiť, a často je k tomu nevyhnutný aj humor," povedali o tvorbe umelkyne organizátori.



Ako doplnili, Kocourková sa zasa vo svojich maľbách snaží aktivovať stratégie rozprávania a interakcie. Vo svojich obrazoch sa zamýšľa nad zmyslom krátkeho života, ale i života prerušeného tragédiou.



Výstava Come rain or come shine potrvá v priestoroch Galérie Topoľčany do 8. marca.