Galéria Topoľčany predstavuje tvorbu Alexandry Geschwandtnerovej

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Podľa kurátorky Kristíny Tkáčik sú autorkine obrazy vizualizáciou snov, spomienok a stôp času.

Autor TASR
Topoľčany 12. novembra (TASR) - V Galérii Topoľčany v týchto dňoch sprístupnili výstavu s názvom Modrá perla. Svoju tvorbu na nej predstavuje Alexandra Geschwandtnerová. Ako uviedli organizátori, vystavené diela si môžu návštevníci galérie pozrieť do 12. decembra.

Podľa kurátorky Kristíny Tkáčik sú autorkine obrazy vizualizáciou snov, spomienok a stôp času. „Nehovoria priamo. Rozprávajú farbami o tom, čo je neviditeľné, hlboko prítomné a osobné. V dielach Alexandry Geschwandtnerovej sa ticho mení na obraz a pohľad sa stáva jazykom duše,“ skonštatovala.

Ako doplnila, výstava Modrá perla je pozvánkou na vstup do sveta, kde sa vnútorné krajiny stretávajú s vizuálnou poéziou. „Autorka kombinuje klasické výtvarné techniky s bohatou symbolikou, fantáziou a rozprávačským prístupom. Jej diela pozývajú k prechodu medzi realitou a snom, minulým a prítomným, človekom a prírodou, tradíciou a súčasnosťou,“ dodala Tkáčik.
