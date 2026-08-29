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Galéria v Trnave uvedie výstavu malieb, kresieb a textilných objektov
Štefanigová je česká vizuálna umelkyňa a maliarka pôsobiaca v Brne.
Autor TASR
Trnava 29. augusta (TASR) - Trnavská Galéria Výklad uvedie v piatok (4. 9.) výstavu malieb, kresieb a textilných objektov Denisy Štefanigovej. Výstava You wanna be on top? reflektuje premenlivé podoby medziľudských i medzidruhových vzťahov, ich krehkosť, konflikty a možnosti koexistencie v podmienkach súčasnosti. TASR o tom informoval tím galérie.
„Maľby, kresby a textilné objekty vytvárajú dve vzájomne konfrontované inštalácie, v ktorých sa prelínajú osobné a intímne naratívy autorky so skúsenosťami z rezidencií v Grazi a Nórsku. Výstava otvára otázky komunikácie, blízkosti a fungovania vzťahov mimo ustálených predstáv o partnerstve a harmonickom spolužití,“ uviedla galéria.
Štefanigová je česká vizuálna umelkyňa a maliarka pôsobiaca v Brne. Vo svojej tvorbe prepája maľbu a kresbu s priestorovými inštaláciami a vrstvením textilu, papiera a ďalších materiálov. Výstava v galérii nachádzajúcej sa na Hlavnej ulici potrvá do 11. októbra.
„Maľby, kresby a textilné objekty vytvárajú dve vzájomne konfrontované inštalácie, v ktorých sa prelínajú osobné a intímne naratívy autorky so skúsenosťami z rezidencií v Grazi a Nórsku. Výstava otvára otázky komunikácie, blízkosti a fungovania vzťahov mimo ustálených predstáv o partnerstve a harmonickom spolužití,“ uviedla galéria.
Štefanigová je česká vizuálna umelkyňa a maliarka pôsobiaca v Brne. Vo svojej tvorbe prepája maľbu a kresbu s priestorovými inštaláciami a vrstvením textilu, papiera a ďalších materiálov. Výstava v galérii nachádzajúcej sa na Hlavnej ulici potrvá do 11. októbra.