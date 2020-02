Galéria ÚĽUV hostí výstavu súčasných majstrov umeleckej výroby

Tatranská Lomnica 7. februára (TASR) - Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sprístupní od piatku v Galérii a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici predajnú výstavu Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019. „Návštevníkom predstaví ukážku tvorby šestice výrobcov, ktorí získali tituly majstrov za minulý rok. Ide o Silviu Geringovú, Michala Horníka, Márie Michalicovú, Štefana Rutzského, Jána Trebulu a Pavla Vrticha,“ vymenovala kurátorka výstavy Mária Mizeráková.



V priestoroch v Tatranskej Lomnici výstava potrvá rok a návštevníci ju môžu vidieť od utorka do piatku v čase od 10.00 do 16.00 h. Už od roku 1959 ÚĽUV, v súčasnosti spoločne s Ministerstvom kultúry SR, udeľuje čestný titul najlepším slovenským výrobcom. Remeselníci ich získavajú za umelecký prínos a výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel. „V roku 2019 pribudlo k viac než 400 oceneným ďalších šesť majstrov, ktorí svojou prácou zachovávajú výnimočné prvky nášho kultúrneho dedičstva,“ upozornila Mizeráková.



Michal Horník z obce Dolné Lovčice bol ocenený za tvorbu a výrobu v odbore majoliky, kde sa snaží dodržiavať modranskú tradíciu šiestich farieb. Inšpiruje sa však aj pôvodnou habánskou majolikou, z ktorej obnovil väčší počet maľovaných vzorov. „Štefan Rutzký z Bratislavy získal titul za výrobu obrázkov a pozdravov z plošne upravenej slamy. Ražnú slamu si ručne kosí, čistí, rozžehľuje, podlepuje papierom, vyrezáva na rôzne tvary a nakoniec za pomoci nich vytvára na podkladovom materiáli pôsobivé slamené obrazové výpovede o svete, ktorý nás obklopuje,“ doplnila kurátorka. Silvia Geringová z Bratislavy bola ocenená za pletenie na krosienkach, tkanie z vlny na ráme a na krosnách a za splsťovanie. Vo svojej tvorbe využíva viaceré techniky a vytvára kapsy, vankúše či odevné doplnky.



Titul získal aj Pavol Vrtich z Nového Mesta nad Váhom za pletenie z vŕbového prútia. Zhotoviť vie ľubovoľný tvar i rozmer koša rôznorodými spôsobmi výpletu. Pracuje s lúpaným prútím, výrobky niekedy tónuje olejovou farbou. „Marie Michalicovú z Brezovej pod Bradlom zase ocenili za výrobu v odbore paličkovanej čipky. Výnimočná je v tvorbe metráže a v objavovaní a rozvíjaní pôvodných regionálnych vzorov, ktoré realizuje spamäti, bez predkreslenej predlohy. Posledný zo šestice Ján Trebula z Veľkého Krtíša bol ocenený za výrobu aerofónnych ľudových hudobných nástrojov. Používa zväčša bazové drevo, na ktorom mu imponuje jeho tvrdosť. Hotové nástroje zdobí technikami vypaľovania kyselinou, vybíjania kovom alebo linkorezu do namorenej či vyúdenej fujary,“ doplnila Mizeráková.