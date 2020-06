Galéria umelcov Spiša je otvorená v bežnom režime

Spišská Nová Ves 2. júna (TASR) - Galéria umelcov Spiša (GUS) v Spišskej Novej Vsi je otvorená od júna v bežnom režime za osobitých hygienických opatrení, a to od utorka do piatka od 10.00 do 16.30 h a v nedeľu od 11.00 do 16.00 h. TASR o tom informovala projektová a PR manažérka GUS Lenka Králová.



V galérii ponúkajú možnosť rezervácie komentovaných prehliadok aktuálnych výstav a stálych expozícií s kurátormi i odbornými pracovníkmi galérie pre organizované skupiny, v počte maximálne piatich návštevníkov. Rezervácia je nevyhnutná jeden deň vopred telefonicky alebo e-mailom. „Aj keď sa nám návštevnosť zatiaľ nerozbehla, s letom a uvoľnenými opatreniami očakávame záujemcov o umenie nielen na výstavách v interiéroch a exteriéroch, ale aj na edukačných projektoch. Ponúkame aj výber kvalitných katalógov a art-suvenírov,“ uvádza Králová.



V ponukovom balíku výstavných projektov sa nachádza osem výstav. Z toho sú tri aktuálne: Top akvizície 2017 – 2018, Sacrelacrum / Sacral Elementum IV. a Imrich Svitana – Vertikály a tri stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica a Záhrada umenia. K dispozícii sú aj exteriérové výstavy z fundusu galérie: keramické objekty Peter Smik – Srdcia, Krabice & Klobúky a banerová výstava Zo zbierky.



Galéria pripravila na piatok (12. 6.) Dlhý deň s umením - pre verejnosť je otvorená v čase od 10.00 do 19.00 h a sprístupnené budú všetky výstavy. Výtvarné kalendárium otvára v rovnaký deň workshop Ženy On Line 8: Intervencie, ktorý bude v čase od 16.00 do 19.00 h. „Hravý happening je zameraný na intervenciu textilom do objektov a drevín. Obliekanie stromov a sochárskych diel obháčkovaním i obšívaním sa bude za priaznivých podmienok konať v exteriéri galérie – v expozícii Záhrada umenia a v Galérii pri dufarte. V prípade dažďa budeme obliekať sochy na výstave spišského výtvarníka Imricha Svitanu,“ priblížila Králová.



Dodáva, že naďalej pokračujú aj s formátom Galéria OnLine s aktuálnymi informáciami, pre-linkami a preklikmi na ich nové i archívne videá, fotogalérie či úlohy pre kreatívcov. Viac informácií sa nachádza na stránke www.gus.sk a na sociálnych sieťach pod názvom Galéria umelcov Spiša.