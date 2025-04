Galéria umelcov Spiša otvára jarnú výstavnú sezónu tromi produkciami

Spišská Nová Ves 8. apríla (TASR) - Galéria umelcov Spiša (GUS) v Spišskej Novej Vsi otvára jarnú výstavnú sezónu tromi premiérovými produkciami. Po prvýkrát prináša výber z fotografických cyklov legendy stredoeurópskej fotografie Jindřicha Štreita, tematický koncept z diela dizajnérov - pedagógov Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity Košice (KD FU TUKE) a synergiu florálnej tvorby otca i dcéry. Informovala o tom riaditeľka galérie Lucia Benická s tým, že verejnosti ich sprístupnia v stredu 9. apríla o 17.00 h. Otvorenie bude sprevádzať hudobný program multiinštrumentalistu a hudobného skladateľa Michala Smetanku.



„Klasické kombinácie niekoľkonásobného počtu vernisáží v štyroch ročných galerijných obdobiach umožňujú priamu konfrontáciu vystavovaných diel s domácimi i hosťujúcimi umelcami a návštevníkmi galérie,“ uviedla Benická.



Štreitovu tvorbu s titulom Príbehy v čase uvádza galéria v rámci dramaturgického cyklu Profily. Výstava je cieleným výberom štyroch cyklov s dôrazom na „príbehy v čase“ v čierno-bielych i farebných ucelených sekvenciách. „Nastavené zrkadlo v skrytých príbehoch od narodenia po smrť sa stáva nadčasovým a globálnym svedectvom o živote či prežívaní, schopnosti vidieť a v zlomku sekundy zachytiť alarmujúce, no láskavé obrazy, ako odkazy o dobe, v ktorej žijeme,“ vysvetlila Benická.



Výstava Dizajnéri, uvedená v rámci dramaturgického cyklu Téma, prezentuje 16 etablovaných dizajnérov, ktorých spája pedagogické pôsobenie na košickej katedre dizajnu. Do GUS prináša široké spektrum dizajnových prístupov, od art dizajnu až po priemyselne vyrábané produkty priestorového a grafického dizajnu.



„Florálny koncept Viktor Šefčík a Ester - Florebit Sicut Lilium (Ozeáš 14:5) uvádza dvojicu umelcov - otca a dcéru. Čerpajú inšpiráciu z morfologických detailov rastlín. Veľkoplošné kresliarske, maliarske diela a objekty reflektujú podmanivú jemnosť a eleganciu, ale aj neúprosnosť prírody, ktorá je aktuálne kľúčovým faktorom v ich tvorivom procese,“ priblížila Benická tretiu z výstav, uvedenú v rámci dramaturgického cyklu Dvojice.



Jarné „trojvýstavie“ môžu návštevníci GUS vidieť do polovice júla.