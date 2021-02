Galéria umelcov Spiša uvedie tri nové výstavné projekty

Spišská Nová Ves 19. februára (TASR) - Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi uvedie v pondelok (22. 2.) tri nové výstavy, ktoré potrvajú až do 6. júna. TASR o tom informovala projektová a PR manažérka galérie Lenka Králová. Pre súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku je galéria pre verejnosť zatvorená, no stále ponúka aj online program prostredníctvom svojej webovej stránky a sociálnych sietí.



Novým výstavným projektom v galérii bude Jozef Sedlák: Fotografická eschatológia. Podľa riaditeľky galérie a kurátorky výstavy Lucie Benickej ide o tematickú výpoveď o podobách smrti, zomierania, pretrvávania, znovuzrodenia i vzopretia sa voči pominuteľnosti nekonečnosťou ľudského ducha.



U-Points - Tranzit: Marek Jarotta prezentuje tvorbu výtvarníka s akcentom na problematiku tranzitných uzlových miest, zastavenie pohybu v maľbe ako priestore na otázku, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. „Nosnou témou záujmu Mareka Jarottu je urbanizmus a architektúra, pričom ho zaujímajú verejné priestory, často stanice či čakárne, ale aj letiskové haly a podzemné chodby metra,“ uviedla kurátorka výstavy Katarína Balúnová.



Ako doplnila, ďalšia výstava s názvom Teleskop / Vesmír v zbierke prezentuje diela 30 autorov zo zbierkového fondu Galérie umelcov Spiša so zaostrením na individuálne vesmíry, reflektujúc astronomické javy a atmosféru nočnej oblohy v širšom kontexte v rámci jednotlivých celkov.



Králová podotkla, že galéria naďalej dopĺňa nový formát "karanténnej" komunikácie Galéria OnLine. Tento prezentačný formát prináša informácie o činnosti, fotogalérie o zbierke, umelcoch, výstavách, vybraných dielach a inštruktážne videá k tvorivým dielňam. Online programy sú podľa Královej bezplatné a bez časového obmedzenia. Galéria umelcov Spiša myslí aj na rodiny s deťmi. Má pre ne pripravený Nedeľný kreatívny ateliér: Nezbední škriatkovia, ktorý bude online formou v nedeľu 28. februára od 13.00 h. Prostredníctvom pracovných listov sa všetci účastníci naučia, ako si vytvoriť rozprávkové postavičky technikou dokresľovanej koláže.