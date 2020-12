Galéria umelcov Spiša: V tomto roku nás navštívilo 15.314 ľudí

Spišská Nová Ves 25. decembra (TASR) - Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi navštívilo tento rok 15.314 návštevníkov, z toho 7060 bolo na exteriérovej výstave. Online návštevníkov bolo až 46.353. TASR o tom informovala riaditeľka galérie Lucia Benická.



Ako ďalej vyčíslila, v roku 2020 mali v galérii 13 výstav, 161 vystavujúcich autorov, z toho 64 v dokumentačnej výstave U-Points. Dokopy mali 78 programov pre školy a verejnosť, z ktorých bolo 34 online. Z 13 podaných grantov bolo osem úspešných v sume 21.315 eur - z Fondu na podporu umenia 16.834 eur a z Ministerstva kultúry 4481 eur.



Z dôvodu vzniknutej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bola galéria pre návštevníkov zatvorená od 10. marca do 11. mája a druhýkrát v jesennom období od 24. októbra do 23. novembra. „Zatvorenie galérie pre verejnosť, vrátane zákazu konania verejných podujatí, malo za následok regres v celkovom počte návštevníkov organizácie a zníženie počtu uskutočnených podujatí, respektíve ich presunutie do online režimu v rámci novovytvoreného formátu karanténnej komunikácie Galéria OnLine. V rámci výstavnej činnosti sme sa orientovali na dlhodobejšie produkcie z dôvodu ich využitia pre edukáciu a sprievodné programy,“ uviedla Benická.



Galéria sa počas zatvorenia pre verejnosť sústredila na odbornú činnosť, správu a ošetrenie zbierkových predmetov i knižných akvizícií v špeciálnej knižnici, edičnú a publikačnú prácu, reorganizáciu e-archívu vo všetkých oblastiach činností, svojpomocné videoprodukcie a edičnú prácu v online prostredí. „Nosnými boli prepracovanie a doplnenie vizuálnej identity, opravné a rekonštrukčné práce oboch spravovaných objektov a exteriérov, doplnenie stálych expozícií o interaktívne nástroje, readjustáže vystavených diel a úpravy výstavného dizajnu, ako aj správa, vyhodnotenia a príprava grantových projektov,“ doplnila riaditeľka.



Galéria umelcov Spiša je od 19. decembra do 10. januára 2021 zatvorená pre súčasné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Otváracie hodiny od 12. januára sú od utorka do piatku od 10.00 do 17.00 h a v nedeľu od 11.00 do 16.00 h. Pre návštevníkov sú sprístupnené stále expozície Jozef Hanula a Terra Gothica a aktuálne výstavy Amalka Ľ. Valenčíková: Priestor IN(DENTITY), Sample Data: Richard Kitta & Martin Kudla a Narnia: Iný príbeh.