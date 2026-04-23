Galéria Umelka si pripomína 100 rokov od sprístupnenia verejnosti
Vyvrcholenie osláv storočnice pre verejnosť sa uskutoční 23. mája v rámci podujatia Noc múzeí a galérií.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Bratislavská Galéria Umelka si v tomto roku pripomína 100 rokov od svojho sprístupnenia verejnosti. TASR o tom informovala Slovenská výtvarná únia (SVÚ), organizácia zastrešujúca združenia profesionálnych výtvarných umelcov a teoretikov.
„Od svojho vzniku v roku 1926, ako pavilón Umeleckej besedy slovenskej, je kontinuálne priestorom pre výtvarné umenie, umeleckú komunitu a kultúrne aktivity,“ uvádza SVÚ k priestoru, ktorý patrí medzi najstaršie nepretržite fungujúce galérie na Slovensku a je spojená aj s významnými spoločenskými udalosťami našich dejín.
Vyvrcholenie osláv storočnice pre verejnosť sa uskutoční 23. mája v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Program predstaví výstavy venované histórii aj súčasnosti Umelky vrátane archívnych materiálov, mail art projektu 100vka a výstavy detských prác Umelka 200.
Ako ďalej dodávajú organizátori, súčasťou podujatia budú aj kreatívne workshopy, odborné konzultácie pre uchádzačov o umelecké štúdium, komentované prehliadky budovy so Soňou Ščepánovou, hudobné vystúpenie a slávnostné odovzdanie cien detskej súťaže.
„Podujatie predstavuje vyvrcholenie osláv projektu Umelka 100 a zároveň sprístupňuje verejnosti dlhodobú kontinuitu a súčasnú podobu galérie ako živého kultúrneho a komunitného priestoru,“ uzatvára SVÚ.
„Od svojho vzniku v roku 1926, ako pavilón Umeleckej besedy slovenskej, je kontinuálne priestorom pre výtvarné umenie, umeleckú komunitu a kultúrne aktivity,“ uvádza SVÚ k priestoru, ktorý patrí medzi najstaršie nepretržite fungujúce galérie na Slovensku a je spojená aj s významnými spoločenskými udalosťami našich dejín.
Vyvrcholenie osláv storočnice pre verejnosť sa uskutoční 23. mája v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Program predstaví výstavy venované histórii aj súčasnosti Umelky vrátane archívnych materiálov, mail art projektu 100vka a výstavy detských prác Umelka 200.
Ako ďalej dodávajú organizátori, súčasťou podujatia budú aj kreatívne workshopy, odborné konzultácie pre uchádzačov o umelecké štúdium, komentované prehliadky budovy so Soňou Ščepánovou, hudobné vystúpenie a slávnostné odovzdanie cien detskej súťaže.
„Podujatie predstavuje vyvrcholenie osláv projektu Umelka 100 a zároveň sprístupňuje verejnosti dlhodobú kontinuitu a súčasnú podobu galérie ako živého kultúrneho a komunitného priestoru,“ uzatvára SVÚ.