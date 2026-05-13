< sekcia Regióny
Galéria Umelka si pripomína 100 rokov od sprístupnenia verejnosti
Vyvrcholenie osláv storočnice pre verejnosť sa uskutoční 23. mája v rámci podujatia Noc múzeí a galérií.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Bratislavská Galéria Umelka si v tomto roku pripomína 100 rokov od svojho sprístupnenia verejnosti. TASR o tom informovala Slovenská výtvarná únia (SVÚ), organizácia zastrešujúca združenia profesionálnych výtvarných umelcov a teoretikov.
„Od svojho vzniku v roku 1926, ako pavilón Umeleckej besedy slovenskej, je kontinuálne priestorom pre výtvarné umenie, umeleckú komunitu a kultúrne aktivity,“ uvádza SVÚ k priestoru, ktorý patrí medzi najstaršie nepretržite fungujúce galérie na Slovensku a je spojená aj s významnými spoločenskými udalosťami našich dejín.
Vyvrcholenie osláv storočnice pre verejnosť sa uskutoční 23. mája v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Program predstaví výstavy venované histórii aj súčasnosti Umelky vrátane archívnych materiálov, mail art projektu 100 (stovka) a výstavy detských prác Umelka 200.
Ide o výstavný projekt, v ktorom deti svojimi dielami reagovali na tému: Ako si predstavujete našu Umelku, alebo umenie všeobecne, o 100 rokov? Slávnostné odovzdávanie cien detskej súťaže sa uskutoční počas Noci múzeí a galérií.
Výstava detských prác v Umelke - Centre moderného umenia a komunity potrvá od 15. mája do 4. júna.
„Od svojho vzniku v roku 1926, ako pavilón Umeleckej besedy slovenskej, je kontinuálne priestorom pre výtvarné umenie, umeleckú komunitu a kultúrne aktivity,“ uvádza SVÚ k priestoru, ktorý patrí medzi najstaršie nepretržite fungujúce galérie na Slovensku a je spojená aj s významnými spoločenskými udalosťami našich dejín.
Vyvrcholenie osláv storočnice pre verejnosť sa uskutoční 23. mája v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Program predstaví výstavy venované histórii aj súčasnosti Umelky vrátane archívnych materiálov, mail art projektu 100 (stovka) a výstavy detských prác Umelka 200.
Ide o výstavný projekt, v ktorom deti svojimi dielami reagovali na tému: Ako si predstavujete našu Umelku, alebo umenie všeobecne, o 100 rokov? Slávnostné odovzdávanie cien detskej súťaže sa uskutoční počas Noci múzeí a galérií.
Výstava detských prác v Umelke - Centre moderného umenia a komunity potrvá od 15. mája do 4. júna.