Nové Zámky 31. januára (TASR) - Galéria umenia Ernesta Zmetáka predstaví tvorbu Rudolfa Filu. Ako informovala, výstava s názvom Rudolf Fila - Premeny maľby potrvá od 6. februára do 29. marca.



Nová expozícia predstaví zásadné umelcove práce i tie, ktoré sú vystavené prvýkrát. "Sú to diela výstavné aj komorné a intímne, zapožičané od 30 zberateľov. Výstavu môžeme vnímať ako čiastkovú retrospektívu, ktorá v skratke ukazuje jednotlivé obdobia Filovej tvorby," uviedla kurátorka Daniela Čarná.



Návštevníci galérie tak uvidia umelcove diela od začiatkov jeho tvorby inšpirovanej surrealizmom cez abstraktné obdobie 60. rokov a premaľby, v ktorých maliarskym gestom zasahoval do kópií a citácií diel z histórie umenia, až po obrazy od 80. rokov zamerané na detaily a fragmenty ľudského tela. "Výstava predstavuje autorský dialóg s históriou a so súčasnosťou, so svetom umenia aj mimo neho, s velikánmi umenia aj s anonymnými autormi," pripomenula kurátorka.



Ako doplnila, Fila (1932, Příbram - 2015, Bratislava) bol výtvarník, pedagóg i teoretik. "Patrí k najvýraznejším osobnostiam kultúrnej scény druhej polovice 20. storočia, k priekopníkom abstraktnej maľby a stratégie interpretácie vo výtvarnom umení," dodala Čarná.