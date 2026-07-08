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Galéria umenia Ernesta Zmetáka predstaví tvorbu Matúša Zajaca
Na výstave sú prezentované fotografické eseje, ktoré približujú ľudí s hendikepom, rómske komunity i príbeh Petry, ktorá sa venuje kanisterapii.
Autor TASR
Nové Zámky 8. júla (TASR) - Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch predstaví tvorbu fotografa Matúša Zajaca. Ako informovala, výstava zostavená z jeho diel bude sprístupnená 9. júla a potrvá do 28. augusta.
Podľa kurátorky Daniely Čarnej patrí Zajac k medzinárodne renomovaným autorom dokumentárnej fotografie a sociálneho dokumentu, ktorému sa venuje už viac ako tri desaťročia. „V centre jeho pozornosti stojí človek v autenticite jeho prežívania bežných aj hraničných životných situácií. Zaujímajú ho ľudia z komunít na okraji, ktorí nám prostredníctvom fotografických obrazov kladú otázky a nastavujú zrkadlo nášmu vnímaniu sveta,“ uviedla.
Na výstave sú prezentované fotografické eseje, ktoré približujú ľudí s hendikepom, rómske komunity i príbeh Petry, ktorá sa venuje kanisterapii. „Ďalšia esej vznikla, keď neplánovane a paradoxne, počas ťažkej choroby, začal opakovane zaznamenávať vlastné prežívanie na tenkej hranici života a smrti, počas liečby chemoterapiou. Vizuálne presvedčivo zaznamenávané vzťahy vníma autor cez svoje ľudské postoje a empatické videnie ako formu skrytého autoportrétu,“ priblížila Čarná.
Podľa kurátorky Daniely Čarnej patrí Zajac k medzinárodne renomovaným autorom dokumentárnej fotografie a sociálneho dokumentu, ktorému sa venuje už viac ako tri desaťročia. „V centre jeho pozornosti stojí človek v autenticite jeho prežívania bežných aj hraničných životných situácií. Zaujímajú ho ľudia z komunít na okraji, ktorí nám prostredníctvom fotografických obrazov kladú otázky a nastavujú zrkadlo nášmu vnímaniu sveta,“ uviedla.
Na výstave sú prezentované fotografické eseje, ktoré približujú ľudí s hendikepom, rómske komunity i príbeh Petry, ktorá sa venuje kanisterapii. „Ďalšia esej vznikla, keď neplánovane a paradoxne, počas ťažkej choroby, začal opakovane zaznamenávať vlastné prežívanie na tenkej hranici života a smrti, počas liečby chemoterapiou. Vizuálne presvedčivo zaznamenávané vzťahy vníma autor cez svoje ľudské postoje a empatické videnie ako formu skrytého autoportrétu,“ priblížila Čarná.