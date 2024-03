Galéria v Nových Zámkoch predstavuje grafickú zbierku Zmetákovcov

Nové Zámky 19. marca (TASR) - Koncert a komentovanú prehliadku k výstave Rakúska, česká a moravská grafika pripravila Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Uskutočnia sa vo štvrtok 21. marca. Koncert japonskej klaviristky a skladateľky Kazuko Šikuta-Nakajo ponúkne diela rakúskych a českých skladateľov 19. storočia, informovala galéria.



Galéria umenia Ernesta Zmetáka vstupuje výstavou grafických diel rakúskych, českých a moravských majstrov do finálnej etapy prezentácie grafickej zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. Diela rakúskych grafikov tvoria podstatnú časť výberu, nejde však o všetky diela rakúskej proveniencie v zbierke, uviedla galéria.



Grafické listy českých autorov pochádzajú najmä zo začiatku 20. storočia. Tých starších, ktoré sú prezentované na výstave, je výrazne menej. Určitý podiel treba priznať tiež ojedinelým moravským majstrom, upozornili pracovníci galérie. "Hranice medzi nemeckým, rakúskym, českým alebo moravským pôvodom majstrov síce možno s určitými kompromismi zadefinovať miestom narodenia, sídlom akadémií, na ktorých študovali, alebo miestami, kde počas života pôsobili. Výstava takýto pohľad pri jednotlivých dielach priznáva, no jej vnútorná štruktúra sa skôr pridržiava časovej línie," uviedla galéria. Tá sa odvíja od 17. storočia a pokračuje vzácnymi dielami z 18. storočia až do záveru 19. storočia.



K najzaujímavejším exemplárom aktuálnej prehliadky grafickej zbierky patria diela Jakoba Matthiasa Schmutzera, Martina Johanna Schmidta, Antona Josepha Prennera, Franza Xavera Wagenschöna, ale aj Jana Jiřího Balzera či Ignáza Zeidlera.