Galéria v Lučenci otvára výstavu s názvom Písmo na textile

Lučenec 12. decembra (TASR) - Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci vo štvrtok otvára výstavu s názvom Písmo na textile. Návštevníkom predstaví rôzne druhy a typy nápisov nachádzajúcich sa na ľudových odevoch či bytovom textile z regiónu Novohrad. TASR o tom za NMG informovala Diana Lajzová.



"V minulosti ľudia pravdepodobne videli v písmenách abecedy obraz dokonalosti, tajomnú sústavu znakov, prostredníctvom ktorých je možné zostavovať slová a formulky, a tak vzývať bohov a zaklínať moc temných síl. Dôkazom prepojenia písmen s mystickým svetom sú napríklad runy, pôvodne magické, kultové znaky na predmetoch používaných v škandinávskych krajinách," priblížila kurátorka výstavy, etnologička a riaditeľka NMG Michaela Škodová.



Písmo ako ornament na vyšívaných, tkaných či drevorezbárskych výrobkoch sa neskôr stalo súčasťou renesančných vzorníkov. Ich kolískou bolo Taliansko, kde v 16. storočí vzorníky orientované na textilnú ornamentiku tvoril Giovanni Tagliente. "Písmomaliarske predlohy prenikli i do ľudovej dekoratívnej tradície. Z 18. storočia až do prvej polovice 20. storočia existujú doklady o tom, že sa písmo v prejavoch ľudovej kultúry nachádza vo forme iniciálok, monogramov, mien, nápisov a vročení," dodala Škodová.



Výstava Písmo na textile má za cieľ predstaviť a prezentovať rôzne druhy a typy nápisov nachádzajúcich sa na ľudovom textile z oblasti Novohradu. Všetky vystavené predmety pochádzajú zo zbierkového fondu NMG, výstava bude pre verejnosť prístupná do 16. februára.