Galéria v Nových Zámkoch predstavuje Talianske cesty Ernesta Zmetáka

Nové Zámky 12. augusta (TASR) - Maliarsku tvorbu Ernesta Zmetáka predstavuje Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Prvýkrát poskytuje prehľad talianskych ciest, ktoré tvoria významnú súčasť tvorby novozámockého rodáka. Výstava Talianske cesty potrvá do 24. augusta, komentovaná prehliadka sa uskutoční v stredu (14. 8.), informovala kurátorka výstavy Helena Markusková.



Výstava vznikla na počesť 105. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia umelca. Predstavuje diela z verejných a súkromných zbierok. Zmeták v rokoch 1947 až 2000 podnikol 17 ciest do Talianska, navštívil jeho najznámejšie lokality. Z výsledkov svojich ciest usporiadal trinásť výstav.



Pobyty v Taliansku zásadným spôsobom formovali nazeranie Zmetáka. Umožnili mu kontakt s dedičstvom svetovej kultúry, konfrontáciu so svetovým umením, predstavovali inšpiračný zdroj. Z výtvarných techník ho oslovila najmä mozaika, ktorú zaviedol na Slovensku, uviedla Markusková. Obľúbenými motívmi umelca boli námestia, ulice a uličky, dvory či mosty. Len výnimočne si zvolil za motív výrazné architektonické dominanty.



Maliar, grafik, autor monumentálnych diel a zberateľ Ernest Zmeták študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti u Vilmosa Aba-Nováka a Bélu Kontulya. Po návrate na Slovensko bol mimoriadnym poslucháčom na Oddelení kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V rokoch 1949 až 1952 bol asistentom Ľudovíta Fullu na Vysokej škole výtvarných umení.



Zmeták realizoval mozaiky kostola v Rabči, fasády nemocnice v Prievidzi, tympanónu Primaciálneho paláca v Bratislave, mestských kúpeľov v Banskej Štiavnici, fasády Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku, kostola v Lendaku. V roku 1979 založil Galériu umenia v Nových Zámkoch a o rok neskôr jej daroval 2198 diel.