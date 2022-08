Galéria v Prievidzi privíta na prvom sympóziu maliarov z regiónu

Prievidza 11. augusta (TASR) - Otvorenie Galérie Imricha Vysočana v Prievidzi dalo podnet prievidzským výtvarníkom usporiadať počas letných dní spoločné stretnutie. Umelci sa na maliarskom sympóziu stretnú od 13. do 20. augusta, organizátori pripravili i hudobný sprievodný program. TASR o tom informovala Janka Zubajová z Regionálneho kultúrneho centra (RKC) v Prievidzi.



"Tým, že galéria sa nachádza priamo na Námestí slobody, ktoré disponuje parkom, zeleňou a krásnou fontánou, bude tvoriť nádherný priestor farieb a zážitkov pre inšpiráciu umelcov. Tí sa budú stretávať celý týždeň od 13. do 20. augusta, aby vytvorili mnoho zaujímavých diel, ktoré budú potom priamo vystavené v priestoroch galérie," uviedla Zubajová.



Slávnostné otvorenie sympózia sa uskutoční 13. augusta o 17.00 h na nádvorí Meštianskeho domu. Počas celého týždňa je pripravený hudobný program. Na záver sympózia 20. augusta o 17.00 h pripravili organizátori slávnostnú vernisáž v priestoroch Galérie I. Vysočana. Diela následne vystavia v galérii RegionArt pri RKC, a to od 6. septembra do 4. októbra.



Podujatie sa koná v spolupráci s mestom Prievidza, Kultúrnym a spoločenským strediskom Prievidza a RKC v Prievidzi.