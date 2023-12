Rimavská Sobota 15. decembra (TASR) - Mestská galéria v Rimavskej Sobote sa nebude rušiť ani sťahovať z pôvodných priestorov. V závere utorňajšieho (12. 12.) zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) to povedal primátor mesta Jozef Šimko. O možnom zatvorení či presťahovaní galérie sa hovorilo na novembrovom zasadnutí MsZ, petíciu proti tomuto zámeru podpísalo vyše 2000 ľudí.



"Chcem to dať na pravú mieru, aby sa tu nerobili cirkusy, lebo každý to nafukuje. Nikto nemá záujem zlikvidovať galériu," uviedol Šimko. O možnom zatvorení či presťahovaní galérie primátor a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote Silvia Habánová, hovorili na novembrovom zasadnutí MsZ. Dôvodom mala byť úspora nákladov na prevádzku budovy na Hlavnom námestí, v ktorej galéria sídli.



Samospráva uvažovala o možnosti presunúť mestskú galériu do domu kultúry, ten však budúci rok čaká rozsiahla rekonštrukcia, na ktorú mesto získalo vyše 3,7 milióna eur. "Nájdeme tých osem až 10.000 eur aj spod zeme a tú galériu necháme funkčnú, pretože tu by zrejme nemohla fungovať," dodal Šimko s tým, že v uplynulom období dostal aj list od Rady galérií Slovenska.



Mestská galéria v Rimavskej Sobote pôsobí 27 rokov, je špecializovanou galériou súčasného umenia, ktorá prezentuje tvorbu umelcov z regiónu aj autorov z celého Slovenska. Galériu vedie Gabriela Garlatyová, ktorá v roku 2022 získala za prínos v oblasti galerijných činností ocenenie Biela kocka. Proti zámeru zrušiť či presunúť galériu z jej pôvodných priestorov sa postavilo Občianske združenie (OZ) FRAJ, ktoré v Rimavskej Sobote každoročne organizuje rovnomenný multižánrový festival, spolu s občianskou iniciatívou Rimavská kaviareň. Petíciu za zachovanie galérie podpísalo vyše 2000 ľudí.