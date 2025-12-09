< sekcia Regióny
Galéria v Rimavskej Sobote uvedie výstavu maliarky Lucie Fabovej
Autor TASR
Rimavská Sobota 9. decembra (TASR) - Mestská galéria v Rimavskej Sobote v stredu (10. 12.) predstaví poslednú tohtoročnú výstavu. Svoje diela verejnosti predstaví maliarka Lucia Fabová, ktorá pôsobí v neďalekej Hnúšti. TASR o tom informovala koordinátorka a organizátorka projektov galérie Kristína Rimavcová.
Výstava s názvom Hady a Jellyfishky bude poslednou tohtoročnou výstavou v rimavskosobotskej galérii a zároveň prvou výstavou v roku 2026, kedy si galéria pripomína svoje 30. výročie. Verejnosti odprezentuje diela umelkyne, ktorá vo svojej tvorbe experimentuje s technickými a technologickými kvalitami maľby či prácou s rôznymi materiálmi vrátane recyklovaných textílií, ktoré používa ako maliarsky nástroj.
„Používam autorskú techniku rag painting, kde používam handry, teda použité, vyhodené kusy textílií, recyklujem drapérie, čipky. Vizuálne vytváram dojem živočíchov, vody, či figúry. Experimentujem, hrám sa s imagináciou diváka,“ priblížila Fabová.
Lucia Fabová sa narodila v Trenčíne, kde vyštudovala i strednú umeleckú školu. Neskôr študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici, ale tiež na univerzite v talianskom Lecce. V roku 2024 získala cenu Martina Benku za maľbu.
Vernisáž výstavy Hady a Jellyfishky sa v rimavskosobotskej mestskej galérii uskutoční v stredu o 17.00 h. Výstava bude pre verejnosť prístupná do 27. februára.
