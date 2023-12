Galéria v Senici vystavuje zreštaurované obrazy Júliusa Koreszku

Senica 26. decembra (TASR) - Záhorská galéria Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici predstavuje na aktuálnej výstave sériu zreštaurovaných obrazov od Júliusa Koreszku. Pripomína ňou 65. výročie jeho úmrtia, ktoré pripadlo na 1. decembra a završuje sa ňou rok, venovaný tomuto umelcovi. Informovala o tom PR galérie Zuzana Dohnalová.



ZGJM vystavuje olejomaľby, ktoré boli súčasťou trvalej prezentácie diel tohto významného regionálneho výtvarníka v skalickom Záhorskom múzeu. Po troch desaťročiach jej trvania si však vyžiadali reštaurátorský zásah. "Expozícia v Skalici skončila na jar roku 2021. Bola jedinou stálou, ktorou sa po väčšinu svojej existencie mohla Záhorská galéria pýšiť. Tvorilo ju viac ako 30 obrazov umelca," uviedol kurátor aktuálnej výstavy, riaditeľ ZGJM Roman Popelár. Reštaurovanie vrátených diel, a tiež aj doposiaľ nevystavených obrazov z galerijných zbierok rozdelili do troch fáz. Do úvodnej boli zaradené vystavené krajinomaľby a zátišia. Projekt z verejných zdrojov podporil ako hlavný partner Fond na podporu umenia. V galérii si ich bude možné pozrieť opäť po vianočných sviatkoch od 8. januára.



Július Koreszka sa narodil v roku 1895 v obci Dojč pri Senici. Jeho štúdiá na Akadémii výtvarných umení v Budapešti prerušila 1. svetová vojna, po nej pokračoval v rokoch 1919 až 1924 na pražskej akadémii. Usadil sa v Bratislave, v roku 1936 sa po smrti svojej prvej manželky presťahoval k rodičom do Skalice. Tam v ústraní strávil vyše dvadsať rokov až do svojej smrti 1. decembra 1958. Vynikal ako krajinár.