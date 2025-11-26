< sekcia Regióny
Galéria v Topoľčanoch predstaví tvorbu insitnej maliarky Kotvašovej
Výstava je pripravená k jubileu 30 rokov maliarkinej tvorby.
Autor TASR
Topoľčany 26. novembra (TASR) - Galéria mesta Topoľčany pripravuje výstavu s názvom Detská radosť na snehu, ktorej autorkou je insitná maliarka Anna Kotvašová. V priestoroch galérie potrvá od 4. decembra 2025 do 12. januára 2026.
Ako uviedli organizátori, autorkina tvorba je návratom k detstvu. „Vracia sa k svetu, kde je radosť jednoduchá, farby úprimné a spomienky prežaruje čistota detského pohľadu. V jej dielach ožíva Padina, jej rodisko. Sneh, detské hry a scény z každodenného života sa menia na maliarske príbehy, v ktorých je cítiť jemnosť, nehu aj láskavý humor,“ priblížila galéria.
Výstava je pripravená k jubileu 30 rokov maliarkinej tvorby. „Je prehliadkou toho najvlastnejšieho, čo autorka vytvára, teda citových záznamov, ktoré sa menia na farebné stopy čias, ľudí a tradícií. Je to pozvanie vstúpiť do sveta, kde zima nie je chladná, ale teplá vďaka spomienkam, a kde detská radosť dokáže rozohriať aj dospelé srdce,“ doplnili organizátori.
Ako uviedli organizátori, autorkina tvorba je návratom k detstvu. „Vracia sa k svetu, kde je radosť jednoduchá, farby úprimné a spomienky prežaruje čistota detského pohľadu. V jej dielach ožíva Padina, jej rodisko. Sneh, detské hry a scény z každodenného života sa menia na maliarske príbehy, v ktorých je cítiť jemnosť, nehu aj láskavý humor,“ priblížila galéria.
Výstava je pripravená k jubileu 30 rokov maliarkinej tvorby. „Je prehliadkou toho najvlastnejšieho, čo autorka vytvára, teda citových záznamov, ktoré sa menia na farebné stopy čias, ľudí a tradícií. Je to pozvanie vstúpiť do sveta, kde zima nie je chladná, ale teplá vďaka spomienkam, a kde detská radosť dokáže rozohriať aj dospelé srdce,“ doplnili organizátori.