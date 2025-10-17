< sekcia Regióny
Galéria v Trnave pripravuje ďalšie výstavy, súťaž i rekonštrukciu
Ešte v septembri sprístupnila galéria v priestoroch Koppelovej vily výstavy s názvami Teória roja a Aktíva odolností.
Trnava 17. októbra (TASR) - Galéria Jána Koniarka v Trnave zažíva intenzívnu jeseň. Okrem otvorenia ôsmich výstav a organizovania súťaže Trienále plagátu Trnava 2025 pripravuje postupnú rekonštrukciu fasády Koppelovej vily v časti od Františkánskej ulice. Cieľom je aj odvlhčenie priestorov. TASR to uviedol riaditeľ galérie Adrián Kobetič.
Vo štvrtok (16. 10.) sprístupnila galéria výstavu s názvom Regula, ktorá je venovaná osobnosti trnavského výtvarníka a františkána Teodora Jozefa Tekela, prenasledovaného počas socializmu. „Bol vášnivý maliar, kresliar, grafik. Jeho dielo interpretuje Dalibor Bača, veľmi zaujímavá osobnosť na českej a slovenskej umeleckej scéne. Pripravil architektúru a špecifickú priestorovú interpretáciu Tekelovho diela,“ priblížil Kobetič pre TASR.
Do konca roka chystá galéria ďalšie tri výstavy. Jedna z nich bude v záhradách galérie venovaná Milošovi Balgavému st. „Ide o autora, ktorý sa vyznačoval tvorbou keramiky, ktorá nadväzuje na krajinné motívy,“ ozrejmil riaditeľ galérie. Ďalšia sa bude týkať Ceny Oskára Čepana a bude inštalovaná v Koppelovej vile. „Taktiež v decembri otvoríme aj výstavu v prístavbe spolu s kultúrnymi odbormi. Založená bude na dialógu medzi kurátorkami a výtvarníčkou o úskaliach práce v kultúre a súčasných obmedzeniach,“ doplnil.
V závere novembra sa v galérii uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Trienále plagátu Trnava 2025. Určená je pre profesionálnych grafických dizajnérov, výtvarníkov a študentov vysokých škôl s výtvarným a dizajnérskym zameraním. Vracia sa po trojročnej prestávke. „Bude to jedno z erbových podujatí tejto sezóny našej galérie,“ podotkol Kobetič.
Galériu čaká aj čiastková rekonštrukcia. „Momentálne finišujeme s projektovou fázou, ide o rekonštrukciu fasády od Františkánskej ulice, na ktorú nadväzuje odvlhčenie priestorov. Vlhkostné pomery v niektorých častiach budovy nie sú ideálne, keďže sme jednou časťou orientovaní do bývalého mestského opevnenia,“ dodal.
Aby nevznikli obmedzenia pre návštevníkov galérie, rekonštrukčné práce majú byť rozdelené do viacerých etáp. „Kompletne túto rekonštrukciu a všetky práce vrátane projektovej dokumentácie podporil dotáciou Trnavský samosprávny kraj. Momentálne sa bavíme o prvej fáze, ktorá je projektová a pohybuje sa na úrovni približne 20.000 eur. Rekonštrukcia sa v závere vyšplhá na takmer 200.000 eur,“ doplnil riaditeľ galérie.
