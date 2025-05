Galéria v Tvrdošíne vystavuje zbierku J. Havrilu

Tvrdošín 22. mája (TASR) - Výstava Ján Havrila / Tiché miesta v Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne predstavuje retrospektívny pohľad na uzavreté dielo rodáka z Brezovice, ktorého vitráže zdobia oravské kostoly. Výstava je sprístupnená od štvrtka do 12. októbra. TASR o tom informovala kurátorka výstavy Katarína Matušková.



Pôvodný koncept výstavy zameraný na komornú maľbu je obohatený o geometrickú líniu tvorby autora a prezentáciu návrhov vitráží v sakrálnom priestore. „Aj napriek tomu, že väčšinu svojho tvorivého života prežil v Likavke pri Ružomberku, okrem komornej maľby bola väčšina jeho monumentálnych diel v rámci Slovenska realizovaná práve na Orave,“ uviedla kurátorka.



Ján Havrila, aj napriek „tichému svetu“, prostredníctvom svojej tvorby nanovo vyjadroval postoj, rozprával príbeh a zachytával zložité kompozície. „Autor ponúka niekoľko zásadných línií, v ktorých sa snažil reflektovať aktuálne dianie na poli kultúrno-spoločenského života i výtvarného umenia v širšom európskom kontexte. Formálne stvárnenie diel úzko súviselo s témou, ktorú zobrazoval. V komornej maľbe reflektoval aj civilistické námety a momentky zo života. Využíval na to individuálne prehodnotený fotorealizmus. Nevyhýbal sa ani kritike spoločnosti,“ priblížila Matušková s tým, že svojimi dielami kládol otázky o budúcnosti, zmysle konfliktov v medziľudských vzťahoch i v medzinárodnom meradle.



Ďalej doplnila, že jednotlivé línie charakterizuje racionálno-konštruktívna výstavba. V neskoršom období jeho záujem o štylizáciu prerástol aj do voľnej tvorby geometrickej abstrakcie v komornej maľbe a do realizácií vitráží. V 90. rokoch sa stala dominantnou hra svetla a farby. Známe príbehy Starého a Nového zákona, výjavy zo života svätcov i kresťanskú symboliku preniesol do kompozične premyslených skladieb, ktoré nielen výtvarne, ale aj remeselne spracúval. Štylizáciu obmedzil len na úroveň nevyhnutnú na technickú realizáciu zámeru.



Keďže je cieľom Oravskej galérie mapovanie diel vo verejnom priestore na území Oravy, do uvedeného kontextu zapadá aj tvorba Havrilu. „Jeho vitráže sa nachádzajú v kostoloch v Lomnej, v Zemianskej Dedine, na Brezovci v Dolnom Kubíne, v Trstenej, v rodnej obci Brezovica, v Suchej Hore, v Pribiši, v kaplnke v Ústí nad Priehradou a v Medzibrodí nad Oravou. Najrozsiahlejšia vitrážová výzdoba je v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Oravskej Polhore,“ dodala kurátorka.