Galérii J. Koniarka v tomto roku pribudlo do zbierkového fondu 22 diel

Trnava 19. decembra (TASR) – Rok 2019 bol pre Galériu Jána Koniarka v Trnave v súvislosti s budovaním a rozširovaním zbierkového fondu úspešný. Galérii pribudlo 22 zbierkových predmetov, z toho dve kúpy podporil podľa riaditeľa Vladimíra Beskida z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Spolu to bolo v porovnaní s inými rokmi viac diel.



"Vďaka fondu sme mohli zadovážiť diela Mikuláša Černušáka We Saw You a Márie Balážovej Hadia geometria 52 – Strela," informoval Beskid. V prípade hlohovského rodáka Michala Čerušáka ide o veľkorozmernú maľbu (190 x 260 cm) akrylom, prezentujúcu iluzívne budovaný priestor veľkomesta. Černušák je absolventom Katedry maľby a iných médií Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u Ivana Csudaia a patrí medzi mladšiu strednú generáciu maliarov, čím galéria saturuje profiláciu zbierkového fondu. Olejomaľba v Trnave pôsobiacej Márie Balážovej z cyklu Hadia geometria je z roku 2006 a galéria ju priradila k dielu z rovnomenného cyklu z roku 1994, ktorým disponuje.



Finančné prostriedky od zriaďovateľa - Trnavského samosprávneho kraja podľa kurátora GJK Filipa Krutek umožnili galérii zadovážiť suchý pastel Janka Alexyho s názvom Gazda a bronzovú plastiku Jána Koniarka Ranený, ktorá doplňuje rozsiahlu zbierku diel sochára, ktorého meno galéria nesie.



Súbor akvizícií rozšírili dary od umelcov - deväť konceptuálnych diel od Petra Rónaia, triptych 3 Generations Viktora Freša a dvojica fotografií z cyklu Momentky Martina Kochana, ktoré zaradili do stálej výstavy portrétov GJK. Pribudli aj diela Emila Bačíka s názvom Akt, Daniela Fischera a Juraja Meliša. Na výstave v Koppelovej vile s názvom Akvizície 2019 môžu návštevníci galérie vidieť výber z nadobudnutých zbierok za rok 2019 do 21. januára 2020.