Galériu Ľudovíta Fullu museli zatvoriť, čaká sa na rekonštrukciu

Ružomberok 23. septembra (TASR) - Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku museli od septembra dočasne zatvoriť. Dôvodom je havarijný stav a očakávaná rekonštrukcia budovy. Zuzana Dzurdzíková z oddelenia komunikácie Slovenskej národnej galérie (SNG) pre TASR vysvetlila, že podmienky v galérii už ohrozovali nielen umelecké artefakty, ale aj zdravie návštevníkov.



Dodala, že objekt má vážne narušenú statiku prízemnej časti v dôsledku narušenia kanalizácie pod budovou a vyplavovania podložia. V obvodovom múre je horizontálna trhlina, ktorá je viditeľná aj z exteriéru na čelnej fasáde. "Nerovnomerné sadanie objektu má dosah na poškodenie konštrukcie okenných a dverných otvorov, strešného odtoku vody, praskanie skiel a zatekanie do prízemnej časti objektu," priblížila Dzurdzíková. To spôsobilo poškodenie elektroinštalácie aj výskyt plesní vo výstavnej sieni.



V druhej nadzemnej časti objektu je vážne poškodená strecha a podľa Dzurdzíkovej hrozí pretrhnutie strešnej izolácie. Poškodené sú aj odvody dažďovej vody v medzistrope, do priestorov expozície zateká. "Z týchto dôvodov sme vo februári 2022 diela Ľudovíta Fullu odviezli do bezpečia depozitára. V galérii stále častejšie dochádzalo k havarijným situáciám. Sú v nej zastarané technológie, pretrvávajúce problémy s kanalizáciou, elektrickými rozvodmi, osvetlením, nevyhovujúcimi klimatickými podmienkami," vymenovala.



Galéria má v súčasnosti hotovú projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa uskutoční rekonštrukcia. Má tiež vydané stavebné povolenie. "Stavba je spustená, keďže sa tam uskutočnila potrebná sondáž. SNG sa bude uchádzať o financie z Európskych štrukturálnych fondov hneď, ako vyjdú príslušné výzvy," podotkla Dzurdzíková.



Spustili tiež prípravu podkladov na verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, aby boli pripravení a skrátili čakacie lehoty. "Všetky procesy sa riadia svojimi termínmi, ktoré vieme iba odhadnúť, optimisticky veríme, že by sme mohli budúci rok začať," povedala Dzurdzíková s tým, že predpokladaný objem finančných prostriedkov je 2,7 milióna eur a renovácia by mala trvať 18 až 24 mesiacov.



Galéria bude pre verejnosť zatvorená až do ukončenia rekonštrukcie. Pôvodný ateliér Ľudovíta Fullu je presťahovaný a spolu s originálnymi dielami dočasne prístupný návštevníkom na Zvolenskom zámku. Niektoré kompozície sú súčasťou novej expozície Moderna v SNG Bratislava. Všetky diela čakajú na návrat do Ružomberka po plánovanej rekonštrukcii budovy.