Garáž z Pohody premiestnili do Parku M. R. Štefánika v Trenčíne

Trenčín 1. augusta (TASR) - Najmenšiu scénu festivalu Pohoda v podobe garáže premiestnili do Parku Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne. Alternatívny kultúrny priestor ponúkne počas nasledujúcich troch mesiacov koncerty, čítačky aj vizuálne umenie. TASR o tom informovala PR manažérka Trenčín 2026 Mirka Gúčiková.



"Za programom stoja mladí ľudia z Trenčína Yasmine Cabanová a Marek Niejadlík, ktorí prevádzkovanie Garáže vyhrali v otvorenej výzve od Trenčín 2026 a festivalu Pohoda," uviedla Gúčiková.



Garáž podľa nej otvoria 6. augusta koncertmi Charmsove deti s Matúšom Oravcom, Random Choices, JAAN a DJ Matwe, headlinerkou je Tamara Kramar. Počas dňa budú môcť návštevníci sledovať aj umelcov z Fest Art, ktorí dajú Garáži nový "look".



Najmenšia scéna Pohody v podobe betónovej garáže, ktorá je pretvorená na alternatívny kultúrny priestor, čerpá zo zázemia trenčianskeho undergroundu. V spolupráci s Trenčín 2026 sa dostáva aj mimo areálu festivalu do mesta.



Projekt Garáž je súčasťou aktivít kandidatúry Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026. "Prichádza s ambíciou vychovať novú, schopnú generáciu producentov, kapiel, umelcov a umelkýň či ďalších profesionálov z kreatívneho priemyslu. Poskytuje im priestor na uplatnenie, pre začiatočníkov aj na vyskúšanie si všetkého, o čom doteraz len snívali," priblížila Gúčiková.



Súčasťou projektu je podľa nej aj zdieľanie know-how od Trenčín 2026 a festivalu Pohoda, mentoring a aktívna organizačná, marketingová aj technická podpora. Jeho pilotnú fázu spustili v trenčianskom skateparku v roku 2021 počas kandidatúry mesta Trenčín na EHMK 2026.