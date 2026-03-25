Gašpar si vie predstaviť podporu Uhríkovej v Nitre, ak dôjde k dohode
Veľké Zálužie 25. marca (TASR) - Ak by došlo k dohode s mimoparlamentnou Republikou, ktorá na post primátorky Nitry stavia Zuzanu Uhríkovú, podpredseda parlamentu za Smer-SD Tibor Gašpar si vie predstaviť jej podporu. Minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru-SD Richard Takáč dodal, že strana má záujem postaviť vlastného kandidáta na primátora Nitry. Člen predsedníctva Hlasu-SD a minister zdravotníctva Kamil Šaško sa k podpore kandidatúry Uhríkovej nechcel vyjadriť, bude to podľa neho spoločné rozhodnutie predsedníctva.
Gašpar zdôraznil, že strany sa zvyknú spájať v podpore jedného kandidáta. „Všímam si, že pravicoví kandidáti alebo kandidáti opozície sa dokážu spojiť a podporovať vždy jedného kandidáta. To už je jedno, či na župu alebo na primátorov krajských miest napríklad. Takže, ak dôjde k nejakej dohode aj s Republikou, viem si predstaviť, že budeme podporovať aj takého kandidáta,“ reagoval na otázku, či by podporil Uhríkovú ako kandidátku na primátorku Nitry.
„U nás v strane to viac-menej funguje tak, že to nechávame na okresné a krajské štruktúry. A samozrejme, bude to na nich, aké budú prebiehať politické dohody,“ povedal Takáč novinárom s tým, že je záujem, aby Smer-SD postavil vlastného kandidáta na primátora Nitry. Nevie však, v akom stave sú rokovania. „Potenciálne sa zvažovali aj nejakí naši kandidáti. Nechám to na krajské a okresné štruktúry. Ale samozrejme, v prvom rade je cieľom podporiť silného a najlepšie nášho kandidáta,“ dodal Takáč.
Šaško sa odmietol vyjadrovať k tomu, či by Uhríkovú podporil. „Bude to spoločné rozhodnutie predsedníctva, myslím si, že moje názory poznáte všetci veľmi dobre,“ odkázal novinárom s tým, že nemá dôvod komentovať iné strany. „Potrebujeme, aby boli úspešní kandidáti za Hlas,“ zdôraznil.
Smer-SD sa podľa Gašpara ešte nerozhodol, či postaví vlastného kandidáta na šéfa Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) alebo podporí napríklad kandidáta koalície. Ak bude súčasný šéf NSK Branislav Becík jediným kandidátom, bude mať podľa Gašpara podporu Smeru-SD. Becík je členom predsedníctva Hlasu-SD, podľa Šaška je úplne prirodzené, že by mal opäť kandidovať.
Uhríková oznámila svoju kandidatúru na post primátorky Nitry začiatkom marca. Uchádza sa oň s podporou Republiky. Podľa svojich slov chce získať pre svoju kandidatúru širšiu politickú podporu s cieľom zabrániť zbytočnému triešteniu hlasov. Kandidatúru na post predsedu NSK zatiaľ ohlásil Henrich Varga. V minulosti pôsobil ako poradca pre komunikáciu nitrianskeho primátora Mareka Hattasa a je tiež poslancom NSK.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 24. októbra.
