Gastro prevádzky v Prešove môžu mať naďalej otvorené terasy

Prešov 23. októbra (TASR) - Majitelia kaviarní a gastroprevádzok v Prešove budú môcť prevádzkovať svoje terasy a letné sedenia aj po 1. novembri. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že v prípade záujmu im predĺži platnosť rozhodnutí o ich umiestnení na pešej zóne a na priľahlých uliciach. Zároveň im rovnako ako počas letných mesiacov odpustí mesačné poplatky. Reaguje tak na sprísnenie opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Prešovský okres prejde od pondelka (25. 10.) z červenej do bordovej fázy COVID automatu, čo znamená aj zníženie maximálneho počtu návštevníkov v jednotlivých prevádzkach. „Zatvorenie terás by preto mohlo byť pre mnohé podniky likvidačné,“ uvádza mesto s tým, že tak ako vlani preto majú možnosť ponechať otvorené všetky terasy až do januára 2022.



„Keď sme počas minulej jesene sledovali narastajúce čísla nakazených a sprísňujúce sa opatrenia, všetci sme verili, že tento rok bude situácia lepšia. Žiaľ, koronavírus neustupuje a my musíme urobiť všetko preto, aby sme prevádzkovateľom reštaurácií a kaviarní pomohli prekonať ďalšie náročné obdobie,“ uviedla primátorka Andrea Turčanová.



Záujemcovia o predĺženie uvedeného povolenia musia vyplniť žiadosť uverejnenú na webovej stránke mesta a elektronicky ju zaslať na adresu kc@presov.sk do konca októbra. Prevádzkovatelia zariadení v centre mesta, na území Pamiatkovej rezervácie Prešov, ktorí majú záujem v období od 24. novembra tohto roka do 10.januára 2022 umiestniť sedenie pred svojou prevádzkou, môžu zaslať žiadosť do 8. novembra.