Gazdovanie na hriňovských lazoch bude o pestovaní maku

Hriňová 15. augusta (TASR) - Tradícia pestovania maku bude témou IX. ročníka Gazdovania na hriňovských lazoch. Podujatie sa uskutoční v sobotu 17. augusta v miestnej časti Slanec.



"V poslednom období sa však zamýšľame aj nad tým, ako dopriať čoraz populárnejšie gazdovanie a z toho plynúce príležitosti aj majiteľom nehnuteľností v niektorých iných miestnych častiach. Je preto pravdepodobné, že nasledujúci ročník bude v inej lokalite," povedal pre TASR primátor Hriňovej Stanislav Horník.



Medzi najzaujímavejšie aktivity festivalu tradičnej kultúry patria ukážka uhliarskeho miliera, ukážky tradičných poľnohospodárskych prác, ako kopanie zemiakov, mlátenie obilia, bielenie a rosenie plátna, kosenie, hrabanie a skladanie mládze, oranie volmi, pečenie chleba a pacáľov.



"Na podujatí si návštevníci môžu pozrieť aj výrobu drevených krížov, podkúvanie koní, lámanie a štikanie maku, tradičnú výrobu papiera, spracovanie rohoviny či výrobu keramiky. Uskutoční sa tiež súťaž v kopaní zemiakov," priblížil podujatie pracovník Mestského úradu v Hriňovej Matej Miklian.



Na pódiu pred centrom Košútka vystúpia miestne detské folklórne súbory, v galaprograme potom Fujaristi Slovenska, Vrchárik, FsK Javorinka, folklórny súbor (FS) Petrovjan – ČR, FS Jánošík, ľudová hudba Ondreja Molotu, Vladimír Homola, Seniorky z Lúčnice, FS Hriňovčan.



Ako primátor ďalej uviedol, z podujatia sa rozhodli vylúčiť používanie jednorazových plastových obalov a zároveň chcú predchádzať vzniku odpadu v spolupráci s občianskym združením Be Hero, Go Zero a miestnymi dobrovoľníkmi.



"Rozhodli sme sa zabezpečiť opakovateľne použiteľné poháre a recyklovateľný riad," pripomenul. Plánované sú aj prednášky k bezodpadovému hospodáreniu.



Súčasťou sprievodných aktivít je aj výstava fotografií viacerých fotografov. "Autorskú výstavu otvoríme Martinovi Habánkovi, ktorý vystaví fotografie ľudového odievania a slávnych hriňovských rodákov," dodal primátor.



Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, podujatie je realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).