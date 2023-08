Gazdovanie na Hriňovských lazoch po roku opäť priblížilo staré remeslá

Hriňová 19. augusta (TASR) - Prezentácia tradičných poľnohospodárskych činností, gajdoši i folklórne súbory boli súčasťou sobotnej akcie Gazdovanie na Hriňovských lazoch. Ako TASR povedal vedúci hriňovského kultúrneho strediska Martin Kliment, s počtom návštevníkov sú spokojní a podujatiu prialo aj počasie.



Jeho atmosféra je založená na bezprostrednom kontakte návštevníka s Hriňovčanmi pri ukážkach hospodárskych prác. Základnou myšlienkou je prezentácia starých remesiel a spôsobov hospodárenia na Podpoľaní. Záujemcovia mohli vidieť bielenie a rosenie plátna, kosenie mládze, žatvu i kopanie zemiakov. Boli to aj ručné i strojové mlátenie obilia, domáce spracovanie vlny i výroba slamenej strechy. Kliment dodal, že sa predstavili aj sokoliari, gajdoši a heligonkári. "Popoludní nasledoval galaprogram s fujaristami, folklórnymi súbormi a skupinami," spomenul. Pripomenul, že počas tohto ročníka sa predstavila aj oblastná organizácia cestovného ruchu. Regionálnu značku Novohrad prezentovali prostredníctvom remeselníkov.



Podujatie sa od svojho začiatku v roku 2013 konalo v miestnej časti Slanec, od roku 2021 sa však koná na Raticovom vrchu v blízkosti kostola a kláštora kapucínov. "Obyvateľov Slanca sme nechali na čas oddýchnuť od ruchu, ktorý so sebou podujatie prináša, a presunuli sme ho do inej časti. Podobných miestnych častí je totiž u nás veľa a do budúcnosti nevylučujeme, že sa gazdovanie uskutoční aj niekde inde," uviedol v minulosti pre TASR primátor Hriňovej v Detvianskom okrese Stanislav Horník.



Na Raticovom vrchu bude v nedeľu (20. 8.) ďalšia tradičná kultúrna akcia - festival ľudových hudieb s názvom Muziky pod Poľanou. Galaprogram sa začne o 14.00 h, vystúpia ľudové hudby z regiónu, z Rimavskej Soboty i zo Srbska.