Gbely budú hostiť detskú súťažnú prehliadku hudobného folklóru
V súťažnej časti sa predstavia detskí interpreti z okresov Senica a Skalica.
Autor TASR
Gbely 27. februára (TASR) - Obec Gbely bude hostiť detskú súťažnú prehliadku hudobného folklóru s názvom Prez ty Gbely, ktorá sa uskutoční 14. marca o 13.00 h v dome kultúry. Podujatie je súčasťou celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky s názvom Vidiečanova Habovka. TASR to uviedla Lucia Danišková Hýrošová zo Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici, ktoré je spoluorganizátorom podujatia.
V súťažnej časti sa predstavia detskí interpreti z okresov Senica a Skalica. Súčasťou programu bude aj hodnotiaci a rozborový odborný seminár pre vedúcich kolektívov. O víťazoch, ktorí postúpia na krajskú súťažnú prehliadku hudobného folklóru detí Trnavského kraja Ve Skalici na rínečku, rozhodne odborná porota. Krajské kolo sa uskutoční 9. mája v Dome kultúry v Skalici.
Organizátormi sú Trnavský samosprávny kraj, ZOS v Senici, mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
