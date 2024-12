Na SOŠ elektrotechnickej v Gbeloch sa vzdelávajú dištančne

Gbely 3. decembra (TASR) - Na Strednej odbornej škole (SOŠ) elektrotechnickej v Gbeloch v okrese Skalica sa žiaci od pondelka (2. 12.) vzdelávajú dištančne. Stalo sa tak z dôvodu realizácie výmeny plynových kotlov. Škola je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), výmena je hradená z podielových daní. Pre TASR to uviedol riaditeľ školy Róbert Nagy.



Priblížil, že výmena kotlov potrvá dva týždne. Nové kotly by mali zabezpečiť energetickú úsporu. Chod školy to ovplyvnilo, no nie úplne. Žiaci sa počas tohto obdobia vzdelávajú dištančne. Po vianočných prázdninách by mali nastúpiť do školy na prezenčnú formu vyučovania.



Zo zverejnenej zmluvy vyplýva, že celková hodnota zákazky je 109.970 eur. Verejnú súťaž vyhrala spoločnosť Seting Bratislava, ktorá ponúkla najnižšiu cenu za celý predmet verejného obstarávania.