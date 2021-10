Muž kopal základy pre novú garáž a v zemi objavil ľudskú lebku

Miesto nálezu. Foto: M. Sládok

Gbely 6. októbra (TASR) - Spolupráca archeológov s Policajným zborom priniesla v regióne Trnavského kraja ďalší dôležitý nález v podobe hrobu z obdobia sťahovania národov. V meste Gbely v okrese Skalica majiteľ pozemku našiel počas kopania základov pre novú garáž ľudskú lebku a ohlásil to polícii. Tá rozšírila miesto nálezu a narazila na ďalšiu ľudskú lebku. Po zistení, že ide o ostatky staršie ako polstoročie, prípad posunula Krajskému pamiatkovému úradu (KPÚ) Trnava. Informoval o tom archeológ KPÚ Matúš Sládok.uviedol Sládok. Hrob datovala rádiokarbónová analýza do obdobia rokov 421 až 541 n. l., ktoré je známe ako obdobie sťahovania národov. Analýzu spolu s ďalšími zabezpečila Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Pri náleze spolupracoval aj archeológ Západoslovenského múzea v Trnave a pomáhal aj nálezca a dobrovoľník z Občianskeho združenia Hradiská.informoval Sládok. Zo Slovenska sú pohrebiskové lokality, pripisované Longobardom, známe zo Zohora, Devínskej Novej Vsi, Bratislavy-Rusoviec, Šamorína a Gáňa.Pre sťahovanie národov je podľa archeológa KPÚ typické okrem pochovávania zvierat, ľudských jedincov do drevených rakiev a umelého deformovania ľudských lebiek aj súdobé vykrádanie hrobov.konštatoval.Nález hrobu je prvým známym nálezom z tohto obdobia z katastra mesta a málopočetným z bližšieho okolia Gbiel. Keďže sa ľudské kosti našli aj mimo hrobu na viacerých miestach pozemku a vzhľadom na staršie nálezy ľudských kostí z lokality, ktoré neboli archeologicky evidované, hrob takmer určite nie je ojedinelý a nachádza sa tam pohrebisko.doplnil Sládok.