Gelnica chce v tomto roku investovať najmä do miestnych komunikácií

Gelnica 12. januára (TASR) – Mesto Gelnica bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom 6,64 milióna eur. Ako pre TASR za radnicu uviedol Milo Janáč, najviac plánujú investovať do miestnych komunikácií.



Bežné príjmy podľa rozpočtu schváleného v závere vlaňajška majú tvoriť 5,35 milióna eur. „Bežné výdavky predstavujú čiastku 3,43 milióna eur, bežné výdavky na školské zariadenia sumu 1,92 milióna eur. Bežný rozpočet máme teda naplánovaný mierne prebytkový, ide o čiastku 7640 eur. Kapitálové výdavky plánujeme na úrovni 993.870 eur,“ spresnil s tým, že rozpočet koncipovali na základe prognóz rezortu financií týkajúcich sa výnosov z dane fyzických a právnických osôb. Aký bude reálny dosah pandémie, sa podľa neho ukáže v nasledujúcom období. „Ak dôjde k výpadkom podielových daní, budeme na to musieť reagovať. Zatiaľ máme schválený rozpočet, ktorý počíta s návratom do normálu. Plánujeme aj výdavky na šport či kultúru,“ dodal Janáč.



Na rekonštrukciu ciest, chodníkov a vybudovanie odstavných plôch vyčlenili viac ako 900.000 eur. Peniaze chce Gelnica investovať aj do rekonštrukcie strechy Baníckeho múzea, interiéru Materskej školy na Slovenskej ulici, rekonštrukcie minimálne troch bytov v Dome opatrovateľskej služby, výstavby garáže pre vozidlá dobrovoľného hasičského zboru či do prípravy zmien a doplnkov územného plánu mesta.



Tak ako v uplynulých rokoch sa aj naďalej plánuje zapájať do menších výziev cez Fond na podporu umenia, dotačné schémy Košického samosprávneho kraja alebo firemné nadácie. Cieľom je získať podporu na kultúrne podujatia či na drobné infraštruktúrne projekty. "Samozrejme, budeme sledovať aj veľké výzvy, ktoré pripravujú jednotlivé ministerstvá či úrad vlády,“ doplnila radnica.