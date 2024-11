Gelnica 10. novembra (TASR) - Mesto Gelnica chystá druhú fázu revitalizácie hradného kopca známeho ako Zámčisko. Zámerom je zachovanie torza strážnej veže, ktoré je v havarijnom stave, ako aj vybudovanie nového prístupového chodníka na akropolu z Baníckeho námestia. Pre TASR to z radnice uviedol Milo Janáč.



Projekt pozostáva z troch častí. S výskumom by sa malo začať ešte v tomto roku, pričom je súbežne naplánovaná aj projekčná fáza. Realizačná fáza by mala byť ukončená na budúci rok v októbri. "Práce sú naplánované v súlade s platným rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Na jeho základe je potrebné vykonať archeologický prieskum - boli už určené miesta sondáží, ako aj zóna plošného archeologického výskumu. Výkopy sú naplánované tak, aby zároveň odľahčili kamenné murivo s plánom odvodu zrážkovej vody mimo torza, keďže voda v zime rozrušuje kamenné murivo. Tým dôjde k sanácii strážnej veže," spresnil.



Archeologický výskum bude zameraný na napojenie strážnej veže a hradu. Priniesť by tak mal aj nové poznatky o podobe Gelnického hradu. Vybudovanie prístupového chodníka priamo z Baníckeho námestia má zas umožniť lepší prístup na akropolu pre návštevníkov a turistov.



Investícia predstavuje dokopy 176.000 eur. Mesto získalo na projekt financie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR z programu Podpora najmenej rozvinutých okresov.



"Hradný kopec je jednou z dominánt Gelnice, mesto má preto veľký záujem na tom, aby bol tento priestor navštevovaný a ponúkal možnosť nielen pre oddych, ale aj pre spoznávanie histórie Gelnice," dodala radnica. Ďalšie fázy revitalizácie budú podľa nej pripravené po skončení druhej fázy, keďže budú nadväzovať aj na výsledky plánovaného archeologického výskumu.



Prvá fáza revitalizácie hradného kopca v Gelnici sa uskutočnila v roku 2012. V rámci nej na akropole pribudli nové lavičky, osadili tu informačné tabule, ktoré návštevníkom približujú históriu hradu aj samotného mesta, a na vyhliadkovej hrane pribudlo zábradlie.