Gelnica hľadá alternatívne zdroje energie

Gelnica 14. novembra (TASR) - Mesto Gelnica hľadá možnosti, ako zabezpečiť energiu z vlastných zdrojov. Jeho vedenie v uplynulých dňoch uzavrelo memorandum o spolupráci so švajčiarskou investičnou spoločnosťou Cime Capital AG, týka sa možnosti využívania starých banských diel ako zdrojov elektrickej energie. Radnica o tom informuje na sociálnej sieti.



"V súčasnej dobe energetickej krízy je potrebné hľadať nové alternatívne zdroje, ktoré sú obnoviteľné a šetrné k životnému prostrediu. Náš projekt je v tomto smere prvý na Slovensku. Ak sa ukáže jeho životaschopnosť, Gelnica môže byť energeticky sebestačná a zároveň nebudeme vytvárať takmer žiadne emisie," povedal primátor Dušan Tomaško.



Projekt je rozdelený do viacerých fáz. Prvá počíta so zmapovaním gelnického podzemia, v ďalšej zas majú odborníci navrhnúť technické možnosti riešenia a vyčísliť ekonomické náklady na realizáciu. Uskutočniť by sa to malo do jedného roka. "Ak sa ukáže rentabilnosť navrhovaných riešení, bude nasledovať prípravná a realizačná fáza projektu," dodáva radnica.