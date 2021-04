Gelnica je na otvorenie MŠ a 1. stupeň ZŠ pripravená

Gelnica 9. apríla (TASR) - Na pondelkové (12. 4.) otvorenie oboch materských škôl (MŠ) a základnej školy (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je mesto Gelnica pripravené. Pre TASR to povedal primátor mesta Dušan Tomaško.



„S riaditeľkami našich predškolských a školských zariadení komunikujeme neustále. Na týždňovej báze sa tiež uskutočňujú stretnutia krízového štábu mesta, na ktorých sa rieši aj otázka prevádzky MŠ a ZŠ v Gelnici,“ pripomenul s tým, že aj doteraz mali otvorené MŠ pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, prípadne povaha ich práce neumožňuje ani jednému prácu z domu. Podmienkou bol platný negatívny antigénový test na ochorenie COVID-19 u oboch rodičov. Na prvom stupni ZŠ fungoval za určitých podmienok aj Školský klub detí.



Mesto zatiaľ nevie, koľko detí v pondelok nastúpi na prezenčnú výučbu. Podľa primátora sú aj rodičia, ktorí do škôlok deti momentálne nechcú dať, aj keď táto možnosť bude. „Aktuálnu situáciu v týchto chvíľach preverujú riaditeľky škôlok a školy, presné čísla však budeme vedieť asi až v pondelok, keď nástup do školských zariadení bude umožnený,“ dodal.



Samozrejmosťou v súvislosti s opatreniami pred šírením nákazy novým koronavírusom podľa neho bude dezinfekcia pri vchode a dodržiavanie všetkých platných hygienických opatrení. „Jedáleň bude fungovať tak, že žiaci budú chodiť obedovať po jednotlivých triedach, aby sme sa vyhli väčšej koncentrácii detí na jednom mieste,“ vysvetlil Tomaško.



Gelnická samospráva nedisponuje podrobným prehľadom, koľko pedagogických a nepedagogických zamestnancov jej MŠ a ZŠ je zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. „Vieme o tom, že niektorí zamestnanci už boli zaočkovaní oboma vakcínami, niektorí len jednou, ďalší ešte nie,“ dodalo mesto.



Rezort školstva vo štvrtok (8. 4.) informoval, že MŠ a prvý stupeň ZŠ budú od pondelka 12. apríla otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga.