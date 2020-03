Gelnica prijala preventívne opatrenia pred šírením koronavírusu

Gelnica 10. marca (TASR) – V súvislosti s prevenciou pred šírením nákazy novým koronavírusom mesto Gelnica zrušilo podujatia, stránkové hodiny na mestskom úrade či mimoškolskú činnosť v základnej škole. Zatvorené budú aj niektoré inštitúcie. Ako informuje na sociálnej sieti, dnes o tom rozhodol krízový štáb.



Do 23. marca zrušili všetky kultúrne, športové a spoločenské podujatia v meste a do piatka sú pre verejnosť v Gelnici zatvorené tunajšie centrum voľného času, základná umelecká škola, mestská knižnica aj banícke múzeum.



V súvislosti so zrušením stránkových hodín na mestskom úrade môžu v týchto dňoch občania svoje požiadavky riešiť emailom alebo telefonicky. "Osobná návšteva úradu bude povolená len po predchádzajúcej mailovej alebo telefonickej konzultácii s príslušnými zamestnancami mesta alebo v nevyhnutných prípadoch,“ uvádza radnica s tým, že platba v hotovosti v pokladnici mestského úradu nebude do piatka (13. 3.) možná - platby budú prijímať len elektronicky.



Vyučovanie v základnej škole a materských školách bude zatiaľ prebiehať v normálnom režime, zrušená je však mimoškolská činnosť v ZŠ a fungovať nebude ani telocvičňa. „Sezóna na Zimnom štadióne Petra Bindasa je ukončená,“ dodáva mesto.