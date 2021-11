V Gelnici začne od budúceho roka fungovať nový mestský sociálny podnik

Gelnica 21. novembra (TASR) - Od začiatku budúceho roka začne v Gelnici fungovať nová mestská firma Sociálny podnik Mesta Gelnica, s. r. o. Informuje o tom radnica na sociálnej sieti. V súvislosti s tým vyhlásila výberového konanie na jeho riaditeľa.



„Naším cieľom je umožniť pracovať aj tým ľuďom, ktorí majú pre svoj zdravotný hendikep, prípadne sociálne pomery problém nájsť si na trhu práce uplatnenie. Zároveň chceme, aby nová mestská firma slúžila našim občanom a zabezpečovala rôzne služby,“ uviedol primátor Dušan Tomaško s tým, že by malo ísť napríklad o starostlivosť o verejné priestory a podobne. Dodal, že na jeho čele by mal stál človek s jasnou víziou a plánom, ako tieto ciele naplniť.



Do výberového konania sa možno zapojiť do konca novembra. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.